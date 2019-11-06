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太失禮！德版《ELLE》搞混兩位黑人模特　時尚界譴責主題涉種族爭議

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@diet_prada、@iam_janaye、@ellegermany

時尚本身就是一項跨越種族、文化之間的事物，並且與視覺息息相關，創作者的用意與閱讀者的解讀方式產生分歧是時常發生的事，尤其是在時尚產業中，一個雜誌封面、品牌廣告都有可能引來未預料的爭議。近期德國版《ELLE》11月號便因「Back to Black」主題、內文搞錯黑人模特而引來時尚圈抨擊。

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▲時尚界斥責德版ELLE。（圖／翻攝自IG@dietprada）

德國版《ELLE》11月號以「Back to Black」做為主題，指的是黑色回歸潮流，與黑人模特成為各大品牌愛將的趨勢。在內文當中，德版《ELLE》使用了「Black is back」當作介紹黑人模特的標題，此標題已經稍嫌不妥，下方所介紹的模特Janaye Furman，照片放的卻是另一名模特Naomi Chin Wing！

不僅顯示了撰稿者對黑人模特事實上不甚了解，且也沒有用心在校對，犯下這樣的錯誤對於兩位模特兒都相當不尊重，更顯得雜誌本身有失專業。

▲時尚界斥責德版ELLE。（圖／翻攝自IG@dietprada）

下圖為Janaye Furman 本人的樣貌，她是位非裔美國模特，在2018年LV 春季大秀時擔任開場，是位相當有前景的模特。此事件後Janaye Furman 還在Instagram上發布一小段影片並hash tag #blackisback，用意耐人尋味，或許是表達譴責也可能是想緩和各界的憤慨。

▲時尚界斥責德版ELLE。（圖／翻攝自IG@dietprada）

而被誤植入雜誌中的Naomi Chin Wing 則是IMG旗下的模特，曾走過Saint Laurent 2018 春季天橋，也是十分亮眼的新星～

刊物出版後立即受到譴責的德版《ELLE》也馬上發了道歉啟事，表示他們原意是希望從不同角度探討黑色，重點之一就是時尚產業中強大的黑人模特們，並承認「Black is back」可能會讓人理解成「黑人是一種流行趨勢」，對於搞混兩位黑人模特也深表歉意。

▲時尚界斥責德版ELLE。（圖／翻攝自IG@dietprada）

從事時尚產業必須具備足夠的「文化敏感度」，才能避免類似的事情不斷發生，其實不只是這次的事件，時尚圈中的文化爭議層出不窮，像是許多品牌都曾經引起辱華爭議造成抵制；或是前陣子水原希子為德國雜誌拍攝照片，卻被指責冒犯日本文化。此次事件的確讓德版《ELLE》學到教訓，也希望所有時尚圈的生產者們能夠引以為戒。

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關鍵字：

德國ELLE, 黑人, Back to Black, blackisback, 黑人模特
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