這只鏤空錶看了不會眼花！　Oris飛行錶筆直線條秀硬派工業風

▲Oris發表全系列飛行錶款。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士機械錶品牌Oris探索陸、海、空領域的腳步不停歇，今發表全系列飛行錶，包括硬派的Big Crown ProPilot X Calibre 115、現代感的Big Crown ProPilot雙時區腕錶與40中隊限量錶、復古風的Big Crown指針式日期錶，證明飛行錶不只有一種風格，很多變！

▲模特兒展示第40中隊限量錶。（圖／品牌提供，以下同）

焦點款是搭載自製10日鍊機芯的Big Crown ProPilot X Calibre 115鈦合金腕錶，錶圈設計靈感來自噴射機的渦輪葉片，啞光灰色的鏤空面盤線條結構筆直，位於12時位置的發條盒亦採鏤空設計，上鍊時可欣賞主發條越發緊密的樣貌，整體設計不像一般鏤空錶花俏，反而展現工業風格，因此獲得錶迷好評。

▲Oris Big Crown ProPilot X Calibre 115鍊帶錶208,000元。

Big Crown ProPilot雙時區腕錶與第40中隊限量錶，均屬現代感作品，前者的綠色織帶採用Ventile面料製成，源起自二次世界大戰期間瑞士位英國皇家空軍開發的耐磨、防雨的純棉織物；後者則是向創立於1974年的比利時空軍搜救隊第40中隊Heli致敬錶款，軍事風格中帶有橙色、綠色與米色細節，均呼應40中隊的海王直升機顏色，錶背還鐫刻中隊的徽章。

▲Oris Big Crown ProPilot雙時區腕錶（左）75,000元，Oris第40中隊限量錶60,000元。

復古風飛行錶則主打Big Crown指針式日期錶80周年款，綠色面盤搭配會隨時間自然氧化展現不同光澤的青銅錶殼；另有錶徑40mm的深紅色面盤腕錶、錶徑36mm青銅錶圈藍色面盤的不鏽鋼錶，豐富設計讓男、女都能駕馭。

▲青銅材質的Oris Big Crown 指針式日期80週年紀念版60,000元。

▲深紅色面盤Oris Big Crown指針式日期錶（左）43,000元，錶徑36mm不鏽鋼錶殼搭載青銅錶圈款48,000元。