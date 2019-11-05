100元穿走ASICS跑鞋！超貼心「24hr租借」想運動不用傷荷包

▲ 運動品牌亞瑟士將推出「跑鞋租借服務」，100元穿新鞋24hr趴趴走。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

現代人工作忙碌，想要在閒暇之餘抽空跑步，終於不需要投資大把銀子在跑鞋上，運動品牌ASICS亞瑟士將於20日推出GLIDERIDE跑鞋租借服務，讓消費者花100元，就能帶走跑鞋24小時，即便下班突然想運動，也能租到屬於你尺碼的鞋款，絕對是跑友的一大福音。

▲GLIDERIDE跑鞋弧形鞋底降低體能耗能，輕鬆邁出下一步 ，NT$4,780。（圖／記者鮑璿安攝）

運動品牌ASICS創新推出跑鞋租借服務，品牌總經理表示，「這項服務是為了協助跑友們先體驗再決定是否購買，選擇對的跑鞋。」主角就是最新的GLIDERIDE跑鞋，搭載GUIDESOLE弧形嚮導科技，其精妙弧形鞋底是依照人體工學原理設計而成，藉此創造出慣性向前躍動的輕鬆感，在降低體能消耗的同時，也提升了緩震性，充分滿足跑者的運動需求。

▲ASICS將於20日台北旗艦店推出跑鞋租借服務，100元就能穿上24hr。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

為了讓消費者更加實際的接觸到跑鞋，品牌的租借服務將在20日位於東區的台北旗艦店搶先開跑，周圍更有台北田徑場，跑友多聚集在此，更加便利的是只要支付100元，就能選擇自己鞋碼的GLIDERIDE跑鞋，穿上體驗24小時之後歸還，另外衛生狀況也幫你設想周到，提供盥洗室與置物櫃給跑友免費試用，打破以往健身房觀念，直接把台北變成了自己的操場，快來試試看。

1.租借條件:須押租借者本人有效證件（身分證、駕照、健保卡）

2.租借開放時間:每日中午12：00－20：00

3.租借期限:24hr

4.租借費用:100元／次 （可使用旗艦店盥洗室、置物櫃設施）



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