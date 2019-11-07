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SupremeＸNike全新聯名鞋到來　義大利製Air Max 95發售價突破萬元大關

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編輯／Duke

今年Supreme多次與Nike合作推出聯名鞋款，像是Air Tailwind IV、Air Jordan 14、SB Dunk Low等都相當的熱門。然而，從今年年初開始網路上就一直流傳著雙方將共同推出義大利製Air Max 95的消息，如今終於透過Supreme的官方消息，正式確立了聯名系列的到來。

▲Supreme X Nike Air Max 95 Lux。（圖／翻攝自Supreme、Sneakernews）

▲Supreme正式發布與Nike聯名的義大利製Air Max 95。（圖／翻攝自Supreme）

此次的聯名系列，採用2001年推出的Nike Air Max 95 Lux作為原型設計，並將其材質全都換成義大利製的高檔皮革，就連最不起眼的鞋墊都是以皮革製作，其中，鞋款外觀以Supreme為主題，包括鞋舌、鞋墊以及側面都有出現Supreme字樣，其餘細節還有義大利國土形狀的吊牌。

▲Supreme X Nike Air Max 95 Lux。（圖／翻攝自Supreme、Sneakernews）

▲材質採用義大利製的高檔皮革。（圖／翻攝自Supreme）

▲Supreme X Nike Air Max 95 Lux。（圖／翻攝自Supreme、Sneakernews）

▲鞋舌印有Supreme Classic Logo，鞋墊則有燙金的雙方Logo以及「Made in Italy」字樣。（圖／翻攝自Supreme）

▲Supreme X Nike Air Max 95 Lux。（圖／翻攝自Supreme）

▲隨鞋附贈義大利國土形狀的吊牌。（圖／翻攝自Supreme）

Supreme X Nike Air Max 95 Lux聯名系列，共推出黑、紅、藍3色，預計將於11／7在紐約、布魯克林、洛杉磯、舊金山、倫敦、巴黎以及官網發售，而11／9則會登陸日本，定價為美金500元（約台幣15,000元），想購入此次聯名的朋友，發售前幾天記得前往全球各大門市排隊喔！

除了Supreme X Nike Air Max 95 Lux聯名系列以外，法國街頭品牌Pigalle聯手Converse推出的聯名鞋款，也預計在11／7登場。而雙方這次共帶來2款不同風格的Chuck Taylor 70鞋款，其中一款以漸層色調呈現，並帶有醒目的閃電設計，另一款則運用天然米色帆布搭配淺綠色鞋頭製成，不過，目前鞋款定價尚未公開。

▲Supreme X Nike Air Max 95 Lux。（圖／翻攝自Supreme、Sneakernews）

▲Supreme X Nike Air Max 95 Lux。（圖／翻攝自Supreme、Sneakernews）

▲Pigalle X Converse Chuck Taylor 70。（圖／翻攝自Sneakernews）

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關鍵字：

Supreme, Nike, SBDunk , AirMax95, 義大利製, 皮革, 紐約, 倫敦, 巴黎, 日本, Pigalle, Converse, ChuckTaylor70
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