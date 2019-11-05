女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美



▲GUCCI假日限量版炫彩唇膏系列試色影片。（影／記者張妤瑄攝、品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

GUCCI唇膏系列自從9月正式開賣後，好評不斷，新台幣1,300元的親民價格，更成了消費者走進專賣店逛街的敲門磚，相當高明。即將邁入年底，本月更搭著美妝大檔聖誕節，正式開賣假日限量版炫彩系列唇膏（Rouge à Lèvres Lunaison），持續為創意總監Alessandro Michele操刀打造的首個美妝系列注入新鮮感。

▲GUCCI的千元唇膏已成了時尚迷走進店內逛街的絕佳敲門磚。（圖／品牌提供）



假日限量版炫彩系列唇膏，共推出兩款色號，分別為＃25 Goldie Red（米開理紅）與＃710 Fay Turquoise（沙弗萊綠），前者為整個唇膏系列最重要也最具代表性的顏色，後者則為大膽、獨樹一格的色號，象徵美妝世界的玩心。

▲限量版炫彩系列唇膏共推出2個色號。（圖／記者張妤瑄攝）



轉開炫彩系列唇膏，能發現兩個色號的唇膏膏體，灌滿了光芒閃爍的亮片。實際上，在這系列的處理上，共加入的三種不同類型的亮粉，一次將霓光與璀璨鑽石光澤的閃耀效果營造到位。質地上，則是豐盈的奶油質地，抹上唇有極佳的保濕效果，能完美修飾唇紋。

▲3種亮片組成霓光與閃耀鑽石光芒，綠色除單擦外也能疊擦使用。（圖／記者張妤瑄攝）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

限量版炫彩系列唇膏的包裝，則採用柔緞光澤唇膏（Rouge à Lèvres Satin）系列的Art Deco風格「小金管」包裝，但在＃25 Goldie Red、＃710 Fay Turquoise的外殼上，分別用電鍍彩色圖層，鍍上桃紅色與綠色的外觀，連包裝都是僅此一次的「限量外殼」。

▲包裝上採用「小金管」本體，但在外殼採用電鍍彩色塗層。（圖／品牌提供）



►試・開箱／GUCCI小金、小綠、小花唇膏都想收！ 米開理紅、玫瑰粉超美

►偷偷分享少女秘密！

▲目前GUCCI唇膏系列共有3大系列與質地，分別為「小金管」、「小花管」、「小綠管」，售價NT$1,300元。（圖／品牌提供）