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戀愛總是不長久？從「分手時間表」看出問題　謹記三階段牢牢抓住另一半

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest

不管是一見鐘情的速食愛情，還是從朋友進展成細水長流的戀人關係，都有可能奔向分開的結果，而從一段戀情的長短來看，不同時間點可能造成分手的原因也不盡相同。當事人們總難意識到感情中的問題，但其實仔細觀察、思考也能發現在不同階段促使分手的端倪：

▲分手時間原因。（圖／翻攝自Pinterest）

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＃半年內分手：

→因對方猛烈追求而妥協

一開始因為對方猛烈的追求，而抱持著：「不討厭」、「那就先試試看好了」的心態，覺得可以慢慢培養出感情，其實這樣情急之下答應的戀情是充滿風險的，因為雙方根本沒有時間了解彼此，很可能都只是看到了亮麗的表象就一頭栽進去了。

→控制慾太強、太沒安全感

在一起不久時，可能會因為戀情還不夠穩定，導致其中一方嚴重缺乏安全感，害怕另一方跟別的異性接觸，想要時時刻刻霸佔的慾望藏不住，這時如果另一方是無法承受的個性，很快就會受不了的。

▲分手時間原因。（圖／翻攝自Pinterest）

＃一～三年分手：

→磨合階段失敗

交往後一～三年差不多也過了熱戀期，並開始能意識到對方的缺點，熱戀期時覺得對方所有好壞都能包容的心會漸漸消失。當缺點影響到感情問題時，就要看雙方是否願意協調誰讓一步、誰改一下，如果兩人不願為這段感情付出努力去磨合，那最終當然是失敗收場。

→遠距離

學生因為住家、求學的地點；出社會後因為工作的關係，一對情侶有很大的機會會分隔兩地，雖然也已交往一段時間，但是少了陪伴的時間，的確會影響感情熱度，如果雙方沒有足夠的毅力，是很難熬過遠距離狀況的。

▲分手時間原因。（圖／翻攝自Pinterest）

→生活作息、工作環境不同

其實兩人生活作息如果對不上，那就跟遠距離沒兩樣，如果一方很早起、另一方睡到下午；一方很早回家、另一方則工作到半夜，久而久之相處也會變得尷尬。

＃三年以上分手：

→結婚觀不同

以現今社會來看，戀情到了三年到五年之間已經算相當穩定了，如果在二十幾歲時相遇，也熬過了彼此工作打拼的時候，那麼就會準備進入到結婚階段。但是結婚是牽扯到兩個家庭、一輩子的事，不是隨便就能互相遷就的，如果結婚觀念相差甚遠，那麼也很難繼續走下去。

→兩人都不用心了

交往久了真的很多事情都覺得沒關係、沒差、不介意，之後也懶得過節、懶得浪漫、懶得為兩人規劃單獨的旅行，嘴上說老夫老妻不計較這些，但如果不適時的加溫，感情也可能會一直淡下去。

▲分手時間原因。（圖／翻攝自Pinterest）

→一方出軌

當然，最糟糕的結果就是有一方出軌了。因為在一起久了覺得缺乏新鮮感，也沒有像一開始有掌握對方動向、接觸朋友的動力，更給了對方出軌的機會，而且若在這個時間出軌，對方相當有可能會在還未分手前就腳踏兩條船。

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關鍵字：

男女, 感情, 分手
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