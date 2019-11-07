超神準！從服裝顏色看性格，灰色愛安靜、紫色超情緒化

▲從你最常穿的顏色或是穿起來最自信的顏色來分析。

編輯 / Lily 圖 /翻攝自IG/skuukzky、vousmevoyez、jessica.syj、jennierubyjane、tzuyutwice

你今天穿什麼顏色的衣服呢？其實你衣服的顏色會影響別人對你的感受，像是亮色會感受開心活力，而深色調則會讓人覺得成熟穩重，國外網站《Bright Side》綜合心理學家和造型師的意見，列出了11種服裝顏色並分析出各種顏色所代表的性格。

黑色

根據色彩心理學研究，喜歡穿黑色的人是有明確目標和有野心，但是同時她們又非常敏感，總想隱藏自己情緒化的一面，刻意表現冷靜。黑色能幫助留意內心感受，發掘真實的自己。

藍色

心理學家表示，藍色是最適合面試時候穿的顏色，因為它可以傳達出自信和可靠的形象，英屬哥倫比亞大學曾進行了一個顏色產生影響的研究，發現深藍色有鎮靜功能，很多人都會將藍色和智慧、信任、寧靜等聯想在一起。

綠色

看到綠色就會感覺心情平和又愉悅，喜歡綠色的人通常生活無虞，他們常會主動關心和照顧別人，非常有愛心又善良。

白色

喜歡穿著白色的通常是自由的樂觀主義者，生活習慣有一點點小潔癖，做任何事情有條有理，帶點完美主義性格。

灰色

灰色是黑色與白色的中和色，偏愛灰色的人總是低調安靜 ，喜歡平平順順的處理事情，不喜歡大喜大悲的的戲劇化情緒，常給人沉穩成熟印象。

紫色

喜歡穿紫色的人通常敏感情緒化，但對於新鮮事物又充滿熱情與想像力，擁有讓人想要一探究竟的神祕感。

帶著一點讓人想探究的神祕感

駝色

偏愛駝色的人，通常個性穩重且值得信賴，做事偏向保守，不喜歡有爭執，處理事情理性又客觀。



黃色

亮眼的黃總讓人覺得幸福、陽光。心理學家表示，偏好冒險刺激的人多半喜歡黃色，他們常是一群人之中的開心果，創意滿滿。

粉紅色

粉紅色給人溫柔、女性化和溫暖感。 喜歡穿著粉紅色衣服的人通常浪漫、樂觀且充滿自信。

紅色

容易吸引大家目光，偏愛紅色的人通常開朗熱情，但是個性容易衝動且容易以自我為中心。

但容易衝動且有一點點以自我為中心

橘色

充滿正能量，雖然有時候一些舉動讓人難以理解，但樂於接受別人的好意與改變。

但樂於接受別人的意見與改變

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