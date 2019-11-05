fb ig video ETtoday search mobile

波蜜推出無酒精「長島冰茶」、「莫希托」　網默默爆紅

> >

▲▼ 。（圖／翻攝bonnie_eating_diary）

▲波蜜推出無酒精飲品，在網路上默默爆紅。

編輯／魚仙　圖／翻攝IG @bonnie_eating_diary授權提供

波蜜果菜汁是歷史悠久的飲料，幾乎老老少少都喝過，但今年在1111光棍節前波蜜竟推出「無酒精調酒」（英文：Mocktail），分別為長島冰茶（Long Island）與莫希托（Mojito）兩種口味，目前在網路上默默引起討論。

許多搶在第一時間嚐鮮的人，更驚訝竟是「波蜜」出品的飲料，老牌跟上時代推出新飲料，好不好喝是其次，但倒是給人滿滿新鮮感。

▲▼ 。（圖／翻攝bonnie_eating_diary）

▲喝過無酒精「莫希托」的網友分享：薄荷味很濃。

嚐鮮的網友分享，「長島冰茶唯一喝得出來是檸檬」、「檸檬紅茶味」；莫希托則是「薄荷味很重」、「薄荷口感」。更有人整理出，身邊朋友喜好不相同，兩個口味都有人愛，但還沒遇到過兩個口味都可以接受的人。想知道到底是什麼味道，還是要自己親自喝了才知道。

▲▼ 。（圖／翻攝bonnie_eating_diary）

▲整體而言，無酒精「長島冰茶」、「莫希托」，網友評價兩極。

兩款無酒精飲品，在包裝上還寫著＃單身無醉、單身GOLD的有趣標語，其中長島冰茶上更順應潮流寫著「不用Bartender／不玩Tinder／一個人也很好der」；莫希托則寫著「享受自己／享受沒人管你／也享受／沒有人陪你」。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

兩款飲料的標語都相當具有正能量，要寂寞的現代人們好好與自己相處，單身其實也很美。

▲▼ 。（圖／翻攝bonnie_eating_diary）

▲＃單身無醉、單身GOLD（單身狗諧音）的標語很幽默。

科普時間

長島冰茶（Long Island）：雖然名為「茶」，卻沒有使用一滴茶調製而成，只因長島冰茶有紅茶色澤才如此命名。調製基底為伏特加、龍舌蘭、琴酒，是酒精濃度高達30％的調酒。

莫希托（Mojito）：傳統的古巴High Ball雞尾酒。 使用淡蘭姆酒、白砂糖（傳統做法用甘蔗汁）、檸檬汁、蘇打水和薄荷調製而成，最原始的古巴配方會加入留蘭香或古巴島上常見的檸檬薄荷。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►偷偷分享少女秘密！

fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸　

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸　

減肥成功前必經的4個階段　「最關鍵時期」撐過3個月才不易復胖

減肥成功前必經的4個階段　「最關鍵時期」撐過3個月才不易復胖

再生氣也不會惡言相向的3大星座　天秤顧形象、摩羯不想浪費時間

再生氣也不會惡言相向的3大星座　天秤顧形象、摩羯不想浪費時間

小包控必看！韓妞最推4個設計包款品牌　千元就能入手高質感 感情總是不順利？搞懂戀愛中常見的3種心理學效應　讓他離不開你 越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心 LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目 別讓細紋洩漏年齡！網友激推3款神級眼霜，現在用來得及 小禎花12年才看清，給天下女人12點愛情忠告「寧可笑著累，也不要哭著享受」 辛苦存錢買的包發霉了？6個皮件究極保養術　讓愛包永遠像新的

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面