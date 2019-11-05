波蜜推出無酒精「長島冰茶」、「莫希托」　網默默爆紅

▲波蜜推出無酒精飲品，在網路上默默爆紅。



編輯／魚仙 圖／翻攝IG @bonnie_eating_diary授權提供

波蜜果菜汁是歷史悠久的飲料，幾乎老老少少都喝過，但今年在1111光棍節前波蜜竟推出「無酒精調酒」（英文：Mocktail），分別為長島冰茶（Long Island）與莫希托（Mojito）兩種口味，目前在網路上默默引起討論。

許多搶在第一時間嚐鮮的人，更驚訝竟是「波蜜」出品的飲料，老牌跟上時代推出新飲料，好不好喝是其次，但倒是給人滿滿新鮮感。

▲喝過無酒精「莫希托」的網友分享：薄荷味很濃。



嚐鮮的網友分享，「長島冰茶唯一喝得出來是檸檬」、「檸檬紅茶味」；莫希托則是「薄荷味很重」、「薄荷口感」。更有人整理出，身邊朋友喜好不相同，兩個口味都有人愛，但還沒遇到過兩個口味都可以接受的人。想知道到底是什麼味道，還是要自己親自喝了才知道。

▲整體而言，無酒精「長島冰茶」、「莫希托」，網友評價兩極。



兩款無酒精飲品，在包裝上還寫著＃單身無醉、單身GOLD的有趣標語，其中長島冰茶上更順應潮流寫著「不用Bartender／不玩Tinder／一個人也很好der」；莫希托則寫著「享受自己／享受沒人管你／也享受／沒有人陪你」。

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兩款飲料的標語都相當具有正能量，要寂寞的現代人們好好與自己相處，單身其實也很美。

▲＃單身無醉、單身GOLD（單身狗諧音）的標語很幽默。



科普時間

長島冰茶（Long Island）：雖然名為「茶」，卻沒有使用一滴茶調製而成，只因長島冰茶有紅茶色澤才如此命名。調製基底為伏特加、龍舌蘭、琴酒，是酒精濃度高達30％的調酒。

莫希托（Mojito）：傳統的古巴High Ball雞尾酒。 使用淡蘭姆酒、白砂糖（傳統做法用甘蔗汁）、檸檬汁、蘇打水和薄荷調製而成，最原始的古巴配方會加入留蘭香或古巴島上常見的檸檬薄荷。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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