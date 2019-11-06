減肥後皮膚卻鬆弛又下垂？瘦身時做好這6件事預防皮鬆肉垮

▲。（圖／翻攝IG@taeri__taeri）

編輯／Amamda

減肥已經夠辛苦的了，如果好不容易瘦下來，卻發現肌膚變得鬆垂垮，那可真是讓人欲哭無淚，墜入傷心深淵……不想遇到「皮鬆肉垮」大魔頭，減脂瘦身時要記得以下這6個關鍵，就能讓肌膚依舊光滑彈潤又瘦得美麗。

▲寧願健康地慢慢瘦下來，也不要用極端方法暴瘦，傷身又讓肌膚鬆垂。（圖／翻攝IG@yubi_190）



1.避免極端暴瘦



千萬不要為了想快速瘦下來，而採取極端方式來減肥，一來不容易維持、易復胖，還很傷身；二來，快速暴瘦的狀態下，脂肪掉得太快，皮膚重組恢復的速度跟不上，就會產生皮膚鬆垂的狀況。

2.多補充蛋白質



蛋白質能幫助身體組織細胞更新，且補充足夠蛋白質也能讓減脂過程中，肌肉不會流失太多。

▲糖化反應是從肌膚內部開始的老化現象，要避免攝取太多精緻糖類和澱粉。（圖／翻攝IG@yubi_190）



3.減少攝取精緻糖類



當你攝取的精緻糖類和澱粉越多，就會有越多膠原蛋白和彈力蛋白「糖化」，當糖化反應過剩，會產生大量AGEs，使得膠原蛋白纖維失去彈性，肌膚會因此缺乏張力、變得鬆弛，皺紋也會跟著跑出來，這是從肌膚內部開始的老化現象。除此之外，過多的醣類和澱粉，也不利於減脂。

4.重量訓練比例多於有氧運動



在減掉脂肪的同時，多少也會減掉肌肉，尤其是常做有氧運動的人，如果沒有注意運動後的營養補充，更容易消耗肌肉，而在變瘦的過程中，皮膚本來就少了脂肪的支撐，如果肌肉再變少，空洞又變多，自然就會有「皮鬆」的狀況出現。無氧的重量訓練能幫助肌肉增長，也可減少皮膚變鬆的狀況發生。

▲喝水喝到足量不僅幫助瘦身，還能讓肌膚水潤有彈性。（圖／翻攝IG@yeol_2_me_）



5.多喝水，更要喝得夠



「多喝水」不僅對身體好，還有助於減脂瘦身，更重要的是水喝夠了，可以幫助提升肌膚彈力，預防肌膚變鬆，所以每天要盡量喝2000cc以上的水量。

6.維持健康睡眠作息



熬夜本來就是肌膚老化、讓肌膚鬆弛的一大殺手，更何況又在瘦身減脂的狀態下，這樣雙管齊下，皮不鬆也難。所以要盡量維持正常的生活作息，少熬夜、睡眠時間要足夠，且睡眠時間充足也有助於抑制食慾，不容易爆吃，對瘦身也幫助。

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