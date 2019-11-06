fb ig video ETtoday search mobile

泫雅新MV根本流行彩妝教科書！煙燻玫瑰粉、焦糖橘　狂換6種妝容都美翻

> >

▲泫雅新歌《Flower Shower》MV根本猶如她的換衣秀和彩妝教科書。（影／YouTube）。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝泫雅IG & YouTube

女神泫雅終於回歸了！以獨特個人風格和性感魅力擄獲大批粉絲的南韓「性感小野馬」泫雅，從2018年與師弟E’Dawn高調認愛、同進退離開原公司後，睽違兩年，終於在今（5）日攜著新歌《Flower Shower》強勢回歸，輕快洗腦的旋律搭配俏皮又性感的舞蹈，都讓人一看難忘。

尤其MV裡泫雅的造型更是有看頭，大手筆狂換超過9套服裝，就連妝容也連變5種，從秋冬正夯的煙燻玫瑰粉、焦糖橘到性感紅眼妝都有，而且每一個妝容都美翻天，看完這支MV等於看了一本今年秋冬流行彩妝的教科書啊！

▲泫雅新MV根本彩妝教科書　5妝容美翻。（圖／翻攝泫雅IG & youtube）

▲泫雅新MV根本彩妝教科書　5妝容美翻。（圖／翻攝泫雅IG & youtube）

1.鮮嫩玫瑰粉色妝

首先MV裡第一幕，泫雅穿著彩色圖樣連身衣躺在猶如夢幻仙境的草皮上，像是剛醒來揉著眼睛的她，眼唇頰整體妝容全都是粉色系，眼妝使用秋冬正夯、帶點紫色調的煙燻玫瑰色，頰彩和唇彩則使用很有少女感的嫩粉色，搭配雙辮子髮型，清純可愛中又有點迷濛小性感。

▲泫雅新MV根本彩妝教科書　5妝容美翻。（圖／翻攝泫雅IG & youtube）

▲泫雅新MV根本彩妝教科書　5妝容美翻。（圖／翻攝泫雅IG & youtube）

2.性感紅眼妝

泫雅在車上被花包圍，穿著一套女人味十足的細肩帶印花洋裝時，則是以搶眼的上下全框紅眼妝搭配霧面紅唇，眼妝運用的洋紅色不強調飽和，而是以細緻亮粉營造輕透感，把重點放在俐落眼線，展現性感魅力。

▲泫雅新MV根本彩妝教科書　5妝容美翻。（圖／翻攝泫雅IG & youtube）

▲泫雅新MV根本彩妝教科書　5妝容美翻。（圖／翻攝泫雅IG & youtube）

3.復古華麗金棕色

接下來泫雅把長髮盤成髮髻，換上了一套黃色刺繡吊帶小洋裝，眼妝只刷上閃亮金棕色，強調根根分明的睫毛，搭配強調飽滿唇形的橘紅色唇彩，加上雙眼下方點綴的小珍珠，與復古大耳環、珍珠髮飾相呼應，完美打造復古華麗千金風。

▲泫雅新MV根本彩妝教科書　5妝容美翻。（圖／翻攝泫雅IG & youtube）

▲泫雅新MV根本彩妝教科書　5妝容美翻。（圖／翻攝泫雅IG & youtube）

4.焦糖橘小煙燻妝

想畫煙燻妝，又很怕黑色、灰色等深色容易失手的人，這個妝一定要學起來！這個在花園裡穿著白色蕾絲長洋裝，猶如花仙子的超美造型，是用秋冬正夯的焦糖橘色畫出小煙燻妝，帶點棕色的橘色調不挑膚色、人人都適合，又比橘色更能營造深邃感，用指腹隨性暈染也ＯＫ，重點是下眼影也要帶到，再用土橘色調唇膏勾勒出飽滿唇型，就能輕鬆完成不顯髒又勾人的煙燻妝。

▲泫雅新MV根本彩妝教科書　5妝容美翻。（圖／翻攝泫雅IG）

▲泫雅新MV根本彩妝教科書　5妝容美翻。（圖／翻攝泫雅IG & youtube）

▲泫雅新MV根本彩妝教科書　5妝容美翻。（圖／翻攝泫雅IG & youtube）

5.活潑搶眼的鮮豔跳色

露肩V領印花洋裝這套可說是整首歌的主角級造型，同時也是泫雅這波宣傳照的擔當，搭配的妝容當然也不簡單！不像前面其他妝容大多以較好駕馭的同色系為主，這裡用橘色X紫色的跳色搭配打造鮮豔眼妝，再加上光潤的亮紅色唇彩，整個妝容配色活潑又搶眼，頰上更以能帶出透明感的粉紫調頰彩，畫上微醺感腮紅，偷偷增添好氣色的同時，更讓妝容配色融合的更有和諧感。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

泫雅, 新歌, MV, Flower Shower, 南韓, 女星, 妝容, 彩妝, 造型, 焦糖橘, 煙燻玫瑰粉
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

裘莉年輕時真的太美！回顧「一代女神」紅毯最性感的30個造型

裘莉年輕時真的太美！回顧「一代女神」紅毯最性感的30個造型

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

日本網站票選出爐！男生最愛內衣顏色TOP3，白色竟跌出榜外

日本網站票選出爐！男生最愛內衣顏色TOP3，白色竟跌出榜外

泫雅新MV根本流行彩妝教科書！煙燻玫瑰粉、焦糖橘　狂換6種妝容都美翻 LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目 快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸　 別讓細紋洩漏年齡！網友激推3款神級眼霜，現在用來得及 減肥成功前必經的4個階段　「最關鍵時期」撐過3個月才不易復胖 吃飯時問對方好吃嗎？　日本心理專家傳授4招撩男秘技 快吃豆腐！月經前爽爽吃　7天健康減重5公斤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面