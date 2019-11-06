泫雅新MV根本流行彩妝教科書！煙燻玫瑰粉、焦糖橘　狂換6種妝容都美翻

▲泫雅新歌《Flower Shower》MV根本猶如她的換衣秀和彩妝教科書。（影／YouTube）。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝泫雅IG & YouTube

女神泫雅終於回歸了！以獨特個人風格和性感魅力擄獲大批粉絲的南韓「性感小野馬」泫雅，從2018年與師弟E’Dawn高調認愛、同進退離開原公司後，睽違兩年，終於在今（5）日攜著新歌《Flower Shower》強勢回歸，輕快洗腦的旋律搭配俏皮又性感的舞蹈，都讓人一看難忘。

尤其MV裡泫雅的造型更是有看頭，大手筆狂換超過9套服裝，就連妝容也連變5種，從秋冬正夯的煙燻玫瑰粉、焦糖橘到性感紅眼妝都有，而且每一個妝容都美翻天，看完這支MV等於看了一本今年秋冬流行彩妝的教科書啊！

1.鮮嫩玫瑰粉色妝



首先MV裡第一幕，泫雅穿著彩色圖樣連身衣躺在猶如夢幻仙境的草皮上，像是剛醒來揉著眼睛的她，眼唇頰整體妝容全都是粉色系，眼妝使用秋冬正夯、帶點紫色調的煙燻玫瑰色，頰彩和唇彩則使用很有少女感的嫩粉色，搭配雙辮子髮型，清純可愛中又有點迷濛小性感。

2.性感紅眼妝



泫雅在車上被花包圍，穿著一套女人味十足的細肩帶印花洋裝時，則是以搶眼的上下全框紅眼妝搭配霧面紅唇，眼妝運用的洋紅色不強調飽和，而是以細緻亮粉營造輕透感，把重點放在俐落眼線，展現性感魅力。

3.復古華麗金棕色



接下來泫雅把長髮盤成髮髻，換上了一套黃色刺繡吊帶小洋裝，眼妝只刷上閃亮金棕色，強調根根分明的睫毛，搭配強調飽滿唇形的橘紅色唇彩，加上雙眼下方點綴的小珍珠，與復古大耳環、珍珠髮飾相呼應，完美打造復古華麗千金風。

4.焦糖橘小煙燻妝

想畫煙燻妝，又很怕黑色、灰色等深色容易失手的人，這個妝一定要學起來！這個在花園裡穿著白色蕾絲長洋裝，猶如花仙子的超美造型，是用秋冬正夯的焦糖橘色畫出小煙燻妝，帶點棕色的橘色調不挑膚色、人人都適合，又比橘色更能營造深邃感，用指腹隨性暈染也ＯＫ，重點是下眼影也要帶到，再用土橘色調唇膏勾勒出飽滿唇型，就能輕鬆完成不顯髒又勾人的煙燻妝。

5.活潑搶眼的鮮豔跳色

露肩V領印花洋裝這套可說是整首歌的主角級造型，同時也是泫雅這波宣傳照的擔當，搭配的妝容當然也不簡單！不像前面其他妝容大多以較好駕馭的同色系為主，這裡用橘色X紫色的跳色搭配打造鮮豔眼妝，再加上光潤的亮紅色唇彩，整個妝容配色活潑又搶眼，頰上更以能帶出透明感的粉紫調頰彩，畫上微醺感腮紅，偷偷增添好氣色的同時，更讓妝容配色融合的更有和諧感。

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