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減肥明天再說，老娘就要吃澱粉！　百年「義大利麵」變潮衫

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▲▼GCDSＸBarilla聯名系列。（圖／MINOSHIN提供）

▲義大利精品GCDS與百年義大利麵品牌Barilla聯名。（圖／MINOSHIN提供，以下同）

記者張妤瑄／台北報導

義大利精品GCDS近來常有驚喜之作，先前曾與寶可夢合作推出聯名膠囊系列，大大的皮卡丘成了毛衣與過膝長靴的可愛角色，甚至連南韓女星秀智都搶著穿上，再擺出無辜臉龐裝可愛。如今，新一波聯名又來了，這回是與百年義大利麵品牌Barilla（百味來）合作，還把食譜放身上，再度驚艷時尚咖。

▲▼秀智GCDS穿搭。（圖／翻攝秀智、GCDSIG）

▲秀智年初曾穿過GCDS的皮卡丘毛衣，萌樣超可愛。（圖／翻攝秀智、官方IG）

義大利時尚部落客Chiara Ferragni也搶著嚐鮮，直接穿上「義大利麵」桃紅色衛衣，搶眼的著裝意外有型，跌破眾人眼鏡。GCDS創意總監Giuliano Calza以「桃紅色與寶藍色外包裝」為靈感，讓這系列以人們最熟悉的模樣見客，但注入一些有趣標語如「Yes Carbs!」（就是要碳水化合物）或是將煮麵手法放上身，讓細節更加有趣。

▲▼GCDSＸBarilla聯名系列。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG）

▲▼GCDSＸBarilla聯名系列。（圖／MINOSHIN提供）

▲▼GCDSＸBarilla聯名系列。（圖／MINOSHIN提供）

▲Chiara Ferragni搶先穿上這系列，當時尚遇到義大利麵品牌，依然有辦法展現時髦的一面。設計上，Giuliano Calza也將大家對澱粉類的渴望或是煮麵手法通通放上身，實在是有趣極了。

Giuliano Calza表示：「當有這個機會與Barilla合作，我就立刻想起了他們鮮豔的外盒包裝，而這便成為了我的創作靈感來源。」

▲▼GCDSＸBarilla聯名系列。（圖／MINOSHIN提供）

▲百味來是全球知名義大利麵品牌，其鮮豔的外盒包裝是經典形象。

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Barilla有140年的悠久歷史，是全球知名義大利麵品牌，這回與時尚品牌的合作，也是個有趣嘗試，從經典的單品T-Shirt、帽T出發，透過Giuliano Calza的專業視角，讓人發現原來生活中的每個細節，都有時髦驚喜。

▲▼GCDSＸBarilla聯名系列。（圖／MINOSHIN提供）

▲▼GCDSＸBarilla聯名系列。（圖／MINOSHIN提供）

▲▼GCDSＸBarilla聯名系列。（圖／MINOSHIN提供） ▲▼GCDSＸBarilla聯名系列。（圖／MINOSHIN提供）

▲T-Shirt、衛衣、毛帽，都是冬天必備的單品。

關鍵字：

義大利麵, 聯名, 限量, Giuliano Calza, GCDS, MINOSHIN, 美之心
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