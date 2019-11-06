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Lisa穿比基尼擺不科學Pose　沙灘網美必學超辣技巧

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▲南韓人氣女星Lisa，目前正回到泰國度假中。（圖／翻攝Lisa IG）

編輯／Rose

南韓女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa，是團體中人氣王，之前更榮登南韓女星IG追蹤人數Top 1，以新鮮臉孔之姿打敗眾多經營IG許久的前輩女星。近日她回到泰國度假，狂發休假美圖，更大方曬招牌「螞蟻腰」，辣妹模樣男女通吃，難怪IG追蹤人數突破輕鬆突破2,000萬大關。

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▲Lisa度假期間上傳許多美照，看得出來很享受難得的悠閒時光。（圖／翻攝Lisa IG）

Lisa在海島度假，比基尼美照自然是必備，只是目前為止她走若隱若現路線，在兩截式的泳裝外罩上一件黑色薄紗，搭配蝴蝶結大草帽，倒是很有時尚風情。她也不斷曬出又長又細的美腿，除了在遊艇上曬腿之外，沙灘上當然也要來一下，其中「人字Pose」堪稱網美必學但又是高難度挑戰的標準辣妹拍照Pose。

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▲Lisa美照線上美腿，男生看了覺得辣，女生看了覺得美。（圖／翻攝Lisa IG）

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膝蓋著地拍攝美圖，幾乎是沙灘網美必拍Pose，但這個姿勢考驗著本身的美腿比例，除了不能有一丁點贅肉才能拍出性感模樣之外，也曾有人分享，擺Pose時根本不符合人體工學、膝蓋爆痛。雖然如此，依舊每個沙灘正妹必拍，下回想拍沙灘辣照時，可以嘗試「人字Pose」看看喔！

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▲沙灘網美必學，Lisa示範的「人字Pose」。（圖／翻攝Lisa IG）

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關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, 普吉島, 度假, 時尚穿搭, 比基尼, 拍照, IG, 網美
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