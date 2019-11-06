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眼霜塗錯再貴都白搭！正確按摩手法5步驟　幫助消腫還避肉芽

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▲塗錯沒用！眼霜正確按摩手法5步驟 。（圖／）

▲眼霜不是有塗就好，還要搭配正確按摩手法幫助吸收。（圖／@skuukzky）

記者張毓容／台北報導

人人都想有一雙明亮有神的美麗雙眼，但眼周是全臉最難保養、也最顯老的部位，只要眼下出現細紋、鬆弛，看起來就老10歲，但別以為只要有塗眼霜就好了，若是塗眼霜手法錯誤、隨便亂塗，再貴的眼霜、眼周保養品都變成土，等於白塗！先來了解一下眼周肌膚保養最重要的部位，再搭配正確按摩手法，讓眼霜發揮功效。

▲塗錯沒用！眼霜正確按摩手法5步驟 。（圖／）

▲眼周肌膚有3個關鍵部位，顧好就能維持年輕感。（圖／翻攝IG@skuukzky）

眼周肌膚的關鍵3V部位

現在的女生真的很辛苦，除了要對抗隨著年紀變大而自然老化的眼周鬆弛、紋路等瑕疵，還要對抗因為長時間用眼、配戴隱形眼鏡、頻繁上妝卸妝，以及熬夜、忙碌、睡眠品質不佳…等生活狀況引起的眼周肌膚老化問題。想維持青春感，不讓眼周洩漏你的真實年齡，最重要的就是這3個V字部位。

1.小V字
 小V部分其實就是常聽到的眼下倒三角區域，也就是平時遮黑眼圈遮瑕膏塗抹的區域，這個部位容易有黑眼圈、細紋、浮腫和乾燥等問題。

2.大V字
 大V字是從眼下連結鼻子兩側，這個部位的肌膚要是不再膨潤有彈性，就會開始有眼袋、淚溝等問題，看起來就容易有衰老感、人看起來也比較沒精神。

3.眼尾V字
 這個區域常見的就是大家最害怕的眼尾鬆弛、下垂和魚尾紋等問題。

眼霜按摩手法

了解了眼周年輕感的關鍵部位後，更重要的就是塗抹眼霜的手法，眼周保養搭配按摩吸收完全，效果才出得來，同時也就不容易長肉芽。

▲塗錯沒用！眼霜正確按摩手法5步驟 。（圖／）

Step1：沾取適量眼部精華先在指腹上輕輕推開，均勻點在眼周，並以無名指沿著眼眶由上眼角往外畫圓回到下眼頭，輕柔推勻眼部活粹。

Step2：用無名指指腹輕輕滑動提拉，從眼頭滑動到眼尾太陽穴做停留按壓。
這個動作可以促進眼周循環，幫助排除代謝多餘水分，像是小V部位的浮腫、黑眼圈還有細紋的問題都可以獲得改善。

▲塗錯沒用！眼霜正確按摩手法5步驟 。（圖／）

Step3：沾取適量眼霜，也先在指腹上輕輕推開，均勻塗抹到眼周後，就像是彈鋼琴般以輕彈點拍的方式促進吸收。

▲塗錯沒用！眼霜正確按摩手法5步驟 。（圖／）

Step4：針對眼尾V字常見的下垂、眼尾紋路等，用兩根手指做剪刀手，從眼頭沿著眼眶帶到眼尾，並在太陽穴稍微停留做按摩。
這個動作可幫助眼尾肌膚緊實上提，按摩動作也可以幫助撫平細紋。

▲塗錯沒用！眼霜正確按摩手法5步驟 。（圖／）

Step5：最後按摩眼周穴道，第一個睛明穴在眼頭部位，差不多在內眼角略上方凹陷處；另一個攢竹穴，在眉頭的凹陷處。
這兩個穴道，平時也可多做穴道點壓按摩，可以幫助降低眼壓、減緩眼部疲勞，也能延緩眼周肌膚老化現象。

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關鍵字：

保養, 秘訣, 眼霜, 眼周, 按摩, 按摩手法, 肉芽, 脂肪粒
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