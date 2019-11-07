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泫雅露半球辣翻　Tiffany項鍊卡在深溝中

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▲▼ 泫雅Tiffany 。（圖／翻攝hyunah_aa IG IG）

▲泫雅深溝襯多個Tiffany Keys項鍊好吸睛。（圖／翻攝hyunah_aa IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓「性感小野馬」泫雅po出床單與衛生紙沾滿鼻血的照片，嚇壞粉絲，但她另一項舉動，才讓粉絲噴鼻血，她穿深V剪裁的綠色洋裝，大方露半球，而頸上疊戴多個Tiffany & Co. Keys系列鑲鑽鍊墜，長度恰好落在她的深溝裡，讓人眼睛不知道該看哪。

▲▼ 泫雅Tiffany 。（圖／翻攝hyunah_aa IG IG）

▲泫雅穿細肩帶洋裝，做出各式撩人姿勢，不負「性感小野馬」封號。

泫雅從不吝惜展露傲人身材，短褲、短裙是日常，近期更是大方穿細肩帶洋裝，做出各式撩人姿勢，不負「性感小野馬」封號；除了pose吸睛，她也懂得搭配首飾添亮點，大露美背時刻意將項鍊反戴，而這回露出長長的事業線，搭配的是Tiffany經典Keys系列鍊墜，玫瑰金款與鑲鑽鑰匙鍊墜停在美胸邊緣，辣度破表。

▲▼ 泫雅Tiffany 。（圖／翻攝hyunah_aa IG IG）

▲泫雅大露美背，項鍊也刻意反戴凸顯優勢。

Tiffany Keys系列款式豐富，華麗款為花瓣型鑰匙鍊墜、可愛款為小巧尺寸或鐫刻寵物圖案的設計，近期則推出藤蔓線條Victoria鑰匙鍊墜，風格更為典雅，有趣的是尺寸或風格不同的鑰匙鍊墜疊戴，別具特色，成為Tiffany辨識度超高的招牌設計。

▲▼ 泫雅Tiffany 。（圖／翻攝hyunah_aa IG IG）

▲Tiffany Keys 18K金鑲鑽花瓣形鑰匙鍊墜（左）301,000元，Tiffany Victoria中型18K玫瑰金鑲鑽鑰匙鍊墜229,000元（價格均不含項鍊）。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ 泫雅Tiffany 。（圖／翻攝hyunah_aa IG IG）

▲Tiffany Modern Keys鑰匙鍊墜單個16,500元起（不含項鍊）。

▲▼ 泫雅Tiffany 。（圖／翻攝hyunah_aa IG IG）

▲新款Tiffany Victoria 藤蔓設計鍊墜（左起）18K玫瑰金鑲鑽款120,000元，鉑金鑲鑽款254,000元，18K玫瑰金鑲鑽鑰匙鍊墜（不含項鍊）192,000元。

關鍵字：

泫雅, Tiffany
fashion.net

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