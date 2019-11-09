歐陽娜娜日常必備的4款愛用護唇膏　其中竟有平價萬用神器

▲歐陽娜娜嘴唇也曾很乾燥、容易有死皮，後來開始重視唇部保養才好轉。（圖／翻攝歐陽娜娜IG、小紅書）

記者張毓容／台北報導

擁有一張清新甜美的臉孔和纖細修長身材的女星歐陽娜娜，日常除了喜歡在社群平台上跟粉絲分享自己的私下穿搭外，也不時會分享自己的美容愛用小物。像是先前她就曾透露自己嘴唇很乾燥，容易有死皮，甚至拍攝工作裡常常需要一直卸掉唇妝再重上，直到後來開始重視唇部保養才好轉，她更公開自己私下愛用的4款護唇膏，不只有專櫃品牌，更有許多小資女、學生都不陌生的平價萬用玫瑰膏。

▲歐舒丹 乳油木潤唇膏，4.5g，NT$380。（圖／翻攝IG@viskarik22、歐舒丹官網）

歐舒丹的乳油木系列，除了受到非常多人愛戴的護手霜，整系列從保養品、肥皂、身體乳到護唇膏全都有，而歐陽娜娜就很喜歡其中這條含有10%乳油木果油的護唇膏。她說這款雖然不是非常滋潤的那種護唇膏，但很重要的是不會黏頭髮，所以很適合帶在身上隨時擦，尤其是平時不喜歡太油的護唇膏的人很可以考慮。

▲LANEIGE 睡美人極萃滋養晚安唇膜，20g，NT$700。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



而這款在網上累積了大批網友們好評推薦的蘭芝晚安唇膜，也是她的心頭好，而且是「每天晚上必擦！」她說就算有時候比較懶，白天沒擦，晚上睡前塗好保養品之後，一定會敷上厚厚一層這個唇膜，雖然她覺得使用感有點油，但擦完嘴巴真的不會脫皮，最重要的是還能去死皮。

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▲Smith Rosebud Salve玫瑰花蕾膏，22g。（圖／翻攝IG@thesimplelook_、@shir_leyyy）



這個許多人學生時期應該都用過的玫瑰花蕾膏，不僅能拿來護唇，還能塗各種乾燥處，被許多當作萬用膏，而這也是歐陽娜娜從小用到大的愛用護唇膏。她說花蕾膏有點淡淡的粉色，保濕度、滋潤度也比較高，所以她很推薦化淡妝不想擦口紅但又想要有氣色的時候，可以用這個。

▲CHANEL山茶花保濕潤澤唇霜，15g，NT$1,300。（圖／翻攝香奈兒官網）



最後這個小香護唇膏則是歐陽娜娜日常最愛用的護唇膏，因為滋潤度、保濕度和質感是介於歐舒丹和玫瑰花蕾膏之間，所以對她的唇來說剛剛好，用起來不油膩又很滋潤，就連上唇彩前她也會先用這罐潤澤唇霜來打底。

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