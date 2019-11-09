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岳父母眼中的好女婿！韓劇4位暖男歐巴　療癒樸實的性格，根本理想型老公

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比起第一眼就中的花美男，韓國演員圈中，那種樸實自然的臉蛋更讓人有種安全感，從《山茶花開時》的龍植姜河那、《德魯納酒店》具經理呂珍九到近期《WWW》以及《意外發現的一天》李在旭、《優雅的家》李章宇，每一個都是岳父母眼中的好女婿阿！

姜河那

近期與收視率女王孔曉振合作新戲《山茶花開時》，裡面飾演為愛執著的警察黃龍植，姜河那的憨傻與耿直，讓人又對這位實力派演員大開眼界。不修邊幅的造型，沒有距離的魅力，讓人覺得這樣的另一半肯定超靠譜的阿～

呂珍九

《德魯納酒店》才剛下檔，過去曾在實境節目《在當地吃得開嗎》扮演忙內角色，呂珍九對於不論在戲劇或是節目上的表現，看得出來他的用心與堅持。沒有太多的大男人氣息，卻也有種讓人安心的質感，過去為台灣代言旅遊，吸引不少韓國旅客來台。珍九阿，完全是理想型呢！

李在旭

《WWW》中大放異彩，吸引不少台灣粉絲注意，李在旭近期再以《意外發現的一天》造成討論熱潮，壞壞的角色設定，但卻也藏不住他好男人的魅力，抱歉了路雲，比起完美的顏值，在旭這種臉蛋更是吸引人阿，高挑的身材，讓人好想被他緊緊抱住阿~（花癡）

李章宇

以浮誇的財閥生活為主題，電視劇《優雅的家》突破重圍，成為韓台的討論焦點，不陌生的婆家劇情，以另類的角度擄獲年經觀眾的心。戲中飾演律師的李章宇，高挑壯碩的身材，與其他線上男星有著不同的氛圍，毫無意外絕對成為婆媽心中的好女婿。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 韓劇, 歐巴, 姜河那, 呂珍九, 李在旭, 李章宇
fashion.net

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