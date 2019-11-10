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泫雅、Jennie示範最夯霧感髮色「蜂蜜茶灰」　染上顯白搭配羊毛捲更可愛

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從去年秋冬開始，霧感髮色就蔚為風潮，但今年的不同之處在於「霧感中又帶點水潤光澤」。

霧+暖更顯白

網紅指定髮型師盧志遠分析到，很多黃皮膚的女生很害怕染霧感髮色，怕霧感帶冷色調會顯黃、氣色不好，但其實現在很多染膏設計出「暖調霧感」，能中和色彩，更能襯托提亮膚色，很適合亞洲人。

韓星代表如：泫雅、Jennie，最近都換上了暖色調的「蜂蜜茶灰色」，霧面灰冷色調中，隨著陽光反射出溫暖柔美的棕色調，讓整體髮色層次更豐富，又相當親民好駕馭。

搭高捲度超適合

髮型師盧志遠還建議到，霧感暖色調很適合搭配高捲度的髮型，像是泰迪捲、羊毛捲等造型，能讓頭髮捲度看起來更立體、膚色更顯白，泫雅最近的新造型就是蜂蜜茶灰搭配羊毛捲，復古又可愛。

萊雅專業全新染膏

此次L’ORÉAL PROFESSIONNEL推出的全新歐系染膏《MAJI FASHION》，訴求持久霧色搭配光澤，結合乳霜質地與專利科技，染髮不僅同時滋潤修護，更增添+40%髮絲光澤，讓染出來的效果更輕透，想嘗試變髮的女孩，可去萊雅專業指定合作沙龍體驗看看喔。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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