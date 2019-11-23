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熱水泡腳、梳頭　睡前做5個動作排毒加瘦身　隔天醒來美美的

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睡眠是身體進行自我調整時刻，一天下來，只有此時才能好好放鬆，但身體一天吸收的毒素睡一覺就能代謝得完嗎？養成以下睡前排毒好習慣，做一做就可以輕鬆排毒加減肥，第二天容光煥發！

1. 睡前泡腳

睡前用熱水泡泡腳，可舒緩壓力又能加強睡眠品質，熱水泡腳能夠促進血液循環、清除血液裡的垃圾和病變，達到清潔人體的作用；此外，泡腳還能瘦身，驅除寒冷，促進代謝，最終達到養生瘦身的目的。

2. 睡前瑜伽

每晚睡覺前花個10分鐘練瑜伽就能夠達到輕鬆排毒作用，堅持下去，就會越來越美！

3. 睡前按摩腹部

長久坐辦公室總是很困擾，就算吃得少肚子上的小肥肉就是無法消除！可進行這個小妙招—“推腹”，平躺在床上，先用雙手握拳，從心窩下腹部正中的任脈開始往下推，然後沿著胃經、脾經、膽經等等經絡區域依次推，在推的過程中力度要適中，如此循環往覆推上10～20次就能輕鬆減少腹部脂肪喔。

4. 按摩淋巴

淋巴循環緩慢會影響身體的排毒機能，容易產生毒素積聚體內與水腫問題。睡前按摩淋巴，可以引導身體排出多餘的毒素和水分，不僅美容養顏，還可以加速分解脂肪，讓妳睡醒後發現浮腫不再來！

5. 睡前梳頭

睡前梳頭的好處非常多，像是美容、瘦身、安眠等等；因為頭部的穴位很多，而且都是在身體重要的經絡線上，疏通了頭部，能幫助全身的內循環變得順暢，提高睡眠品質，睡好美容覺，第二天能不美嗎？

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 排毒, 瘦身, 習慣, 代謝
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