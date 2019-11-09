個性韓妞Seon-Hye Jung外貌神似Krystal　穿搭實力更吸晴

K Fashion趨勢一直是近幾年諸多台灣女孩追隨的流行指標，不僅保有女人的優雅，同時也不失性格品味，服裝造型更是簡單有型。而今天就讓我們一起來向Seon-Hye Jung學習每日OOTD吧

不少女孩因為怕顯老所以不敢嘗試縫線鋪棉外套，但其實在造型上只需和色彩鮮豔的服飾搭配，甚至是街頭運動風的配件，如繫帶與拼接球鞋，即可塑造出兼具保暖又時髦的衣裝。

今年秋冬西裝外套持續流行，但不同於以往的款式，今年反而越短越時髦！不僅不會造成五五身的身形比例，略微寬鬆的版型更能襯托女性的霸氣氣場。

此外，秋冬少不了的知性層次混搭：高領針織衫/T-shirt＋襯衫＋西裝外套的三層組合，絕對是保暖又不失時髦品味的最佳選！

長靴配上破損丹寧褲原來這樣有型！Seon-Hye Jung運用同一色的混搭，巧妙拉長了腿部比例，而破損褲的巧思也替造型增添了不羈的叛逆感。

許多女孩喜歡將Oversized Tee搭上落地長褲，展現酷帥的一面，但這樣的搭配往往會造成身形上的五五比例。而此時不妨像Seon-Hye Jung將衣擺打一個結，打造出宛如扭結式的設計效果，同時露出腰部曲線，而褲子則可選擇近期流行的束口褲，讓露出的適當肌膚比例拉長身形。

又或者將褲管紮進靴子內打造相似效果。另外像Seon-Hye Jung這一身淺色系的秋日衣裝在寒冷的日子裡穿上反而襯托出一股清新質感。

不然就是高開衩的Oversized Tee取代也是可行的，展現另一率性瀟灑的態度。

運動Bra Top也能穿的很時髦！只要輕鬆罩上一件西裝外套，便可賦予正裝的帥氣質感。然而因Bra Top原先就是露腰款，因此褲子選擇高腰落地也不會遮掩修長身形喔！

酷女孩該如何駕馭甜美風的洋裝？此時就可像Seon-Hye Jung一樣，透過配件的加持增添帥氣的中性氛圍，如漁夫帽、棒球帽、腳踝襪、休閒球鞋…混搭出屬於你的性格調。

雖說將褲管扎進鞋子聽起來不太時髦，甚至有點土氣，但當遇上同色系的穿著時則可透過這般造型佐上層次變化。

又或是將鞋子上的綁帶纏繞於褲管外也是值得一試喔！

今年春夏的大勢款單車褲你嘗試了嗎？這邊Seon-Hye Jung就將單車褲與直條紋襯衫搭配，再外罩上一件寬鬆夾克，共組時髦的黑白色塊美學。而腳上的長靴則避免了頭重腳輕的視覺呈現。

碰上氣質款的宮廷袖上衣時，往往的下身搭配都是以同風格的裙子或窄管褲最為常見，然而Seon-Hye Jung卻選擇穿上直筒丹寧褲、腳踩綁帶軍靴，完全不失自身的帥氣感，而這身的造型重點便是將衣擺的一角扎進褲頭，使相異風格完美連貫。

或者將這類甜美的荷葉滾邊上衣與高腰卡其褲作搭配，並率性地繫上咖啡色腰帶，巧妙融入中性風格中的瀟灑韻味。

女孩們知道男生認為什麼樣的單品最稱得上時髦嗎？除了那些能夠突顯出阿諛曲線的服裝外，頸鍊也是致命的配件！除了普遍常見的皮革/鏈帶頸鍊外，Seon-Hye Jung身上配戴、與衣服材質相同的長狀領巾也具有相似的效果喔！注意的是記得挑選能夠露出鎖骨的寬領上衣，才不會因衣領與絲巾的距離過於接近而造成頭大的反效果。

然而在頭飾上的選擇，Seon-Hye Jung不但沒跟隨潮流戴上珍珠髮夾、頭箍，而是選擇了復古的寬版頭帶，除了悄悄提升精神感也超級時髦。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 穿越時空回到古歐洲年代！就讓Isabelle Armstrong婚紗實現你對歐式古典風情的憧憬！

● 跟著韓妞的穿衣哲學，輕鬆穿出韓劇裡的溫柔小姊姊模樣！

● 就讓小時候的偶像牽你走進禮堂！明年起你也能正式在美國迪士尼四大樂園中舉辦夢想婚禮了！