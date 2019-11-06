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12星座十一月運勢：牡羊減肥能成功、雙子可以脫單了

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本月1日對於想要拓展人際關係與開創愛情版圖的男女而言，是一個主動的好時機。不過5日這一天不適合告白或有大動作，容易失言及行為失控，累積的不滿也可能瞬間爆發。不過8日之後，緊繃的情緒與狀態將會緩減，帶來本月第一波穩定的態勢，感情與工作也會逐漸明朗。

9日專注力提升，過去苦苦追求的答案也可能揭曉。12日的金牛座滿月帶來警示，要謹慎不該過於率性或一意孤行。13日之後可以簽訂合約，水星與土星的位置能帶來助力。水星將於20日恢復正行，月底的感情運與旅遊運都相當不錯。25日金星進入魔羯，若感情尚未穩定，此時已經不適合再表態。值得一提的是26日的射手座新月，雖然有和諧相位帶來好機會，也能形成穩定的保護力，但是未解的難題不花心思去化解，可能引爆下一波衝突。月底無論創業面試、謀職或簽屬合約，都能穩定且長久。

牡羊座

本月12日前後是減重或戒菸的好時機，下定決心就能成功。20日前的水星退行期間，是造訪老友的好時機點；也將結識一些有趣的人，這些人可能帶給你啟發，改變你對事情的看法。另外出國旅遊或進修，都能收穫滿滿。謀職面試或創業的最佳時機點是27日與29日，另外13日也是好日子。收入與努力成正比，想要荷包滿滿就別休息。至於新戀情可能會發生在月底。

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金牛座

本月12日是金牛座新月，是開啟新計畫的好時機，別再猶豫快點行動吧。身邊會出現一些機緣與貴人，別因考慮太多而錯失良機；9日與13日都是行動的好日子，創業謀職或告白勝率都高。25日至月底，可能考慮更換合作夥伴，人際版圖與愛情都可能出現變化，不過這次的決定穩定性高，一旦下定決心，將不會再改變心意。本月也是正財運旺的一個月，但應避免與親人有借貸關係。

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雙子座

想要終結單身的你，本月25日之前是最好時機，總能遇見有吸引力的對象；月底之後會變得忙碌，對方的態度也會變得不明朗，或是得面對遠距離的感情。本月重要計畫一定要早點行動，以免錯失最好的時機點。有創業打算或是轉換工作跑道的雙子，過了8日之後行動都很合適；之前停滯或綁手綁腳的約束將會逐漸消失。投資計畫26日再啟動最好，另外，心直口快可能闖禍。

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巨蟹座

《美麗佳人》十一月星座運勢：「雙魚座開低走高、牡羊座適合減重戒菸！」

太陽22日進入射手座，能帶來規模比較大的專案與工作機會，所以兼差族或是想要轉換工作跑道的巨蟹，這是大展身手的時間點。加上工作與金錢的運勢都暢旺，搞定人事等於搞定一切。金牛座滿月出現在12日，不要推卸責任，只要願意面對問題就能找出解套的方式。月底會遇到好機會、貴人與長久的合約，且效應會持續非常久。感情相關的決定要磊落明快，曖昧推拖不會有好結果。

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獅子座

一整個月都得沉住氣面對問題，重要的計畫建議寧可延後也不要冒險行動。20日之後感情運比較好，所以告白或是愛情相關的重大決定（包括分手），都等22日之後再行動也不遲；想法與態度也會改變，所以要給自己一點消化與思考決定的時間。本月的財運好，工作機會多但開銷也比較大，水星與土星的好位置，可能帶來工作相關的好消息，被挖角或升遷加薪都有可能。

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處女座

本月20日之前都是理財的好時機，過去這陣子如果收入可觀，是好好安排未來的時候了。水星在20日恢復正行後，人際關係、愛情、工作都會有新的斬獲。比較要當心的是5日與26日前後三天的射手座新月，可能因為心直口快得罪人，或因為人際關係處理不佳而衍生麻煩，還有可能出現合夥關係的紛爭，要謹慎處理類似衝突。愛情方面心想事成，單身的你可多參加社交活動。

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天秤座

本月可能遇到有些款項被延遲入帳，要確定手邊有足夠的金錢，手頭緊的問題月底可能才緩減。另外20日之前也要當心消費糾紛及投資失當，不要購買昂貴的電器用品或從事醫美的療程。22日之後，單身的天秤座有機會認識新對象，月底適合告白；愛情充滿粉紅泡泡，但不要被浪漫沖昏頭，此外，談戀愛可能也會讓你亂花錢。本月求職面試機運好，媒體、金融、或創意行業最好運。

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天蠍座

本月將有貴人出現，新的機會也會接踵而至，月中之後會越來越忙碌；成功雖穩操勝算，但過程絕對不會輕鬆。24日之後，工作與愛情都會越來越順。不過這次的金牛座滿月（2日）將考驗你的取捨智慧，金錢方面的決策也有可能出錯，要特別當心。26日的射手座新月，雖有好機會但也會帶來一些衝突，若無法妥協，可能很難達成目標。愛情方面建議順勢而為，不強求反而有所獲。

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射手座

本月社交生活多彩多姿，需要人氣的你可以增加曝光率或廣結善緣。金錢壓力將獲得緩減，工作運也好，將有表現的機會；愛情方面收穫也不少，單身的射手，透過工作或聯誼的場合能夠結識不錯的對象，想要告白本月最後一周最合適。26日的射手座新月憂喜參半，旅遊或出國進修都有好運，但要當心緊張關係，記得成功時低調，盡量不要搞小團體以免樹敵。

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魔羯座

火星持續帶來好的工作機會，人脈也得以拓展；但是人多口雜，人際關係要謹慎處理，若無法圓滑化解危機，可能引發更多衝突與是非。11月18日之前這段期間把握機會衝刺，眼前的挑戰是磨練，也是引領你進入人生下一個階段的關鍵考驗。感情方面，建議月中之後再行動，主動成功率才高。本月金錢運開低走高，過了射手新月（26日）將荷包滿滿。

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水瓶座

本月火星與金星帶給你樂觀的動力，12日之後適合旅行、出國，月中後啟動重要計畫也是好主意。13日這一天也適合簽訂條約或是求職面試。職場上會有貴人，努力求表現一定能獲得賞識；從現在起至年底，只要好好打拼，成功可期。感情方面你也握有主控權，比較幸運的愛情日為22日之後；另外社交活動多，更有機會認識新的對象，但千萬別被氣氛催眠，理性面對感情才少煩惱。

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雙魚座

運勢開低走高，建議本月前兩週以守代攻，不做沒有把握的事情。想要簽屬合約、求職面試甚至創業，前半月的8日、9日與13日都可以，但越到月底機會越好。喜歡的對象會變得比較疏離或退縮，建議24日之前告白成功機會大。而26日的射手座新月可能帶來一些問題，感情與人際關係都要謹慎面對。金錢運過了20日會逐漸走強，海外旅遊發展建議月底行動。

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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