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李在旭的眼神太撩人！從《WWW》到《意外發現的一天》走出自己的實力花路

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憑心而論，李在旭的外型五官走的並非是花美路線，但是他在戲劇中散發出的氣質，雖然表現出來的個性有些痞痞壞壞，但是從新去看他整個人，完全就是暖男一枚！

在《請輸入檢索詞WWW》中，飾演的薛智煥，主演戲中戲《丈母娘為何那樣》，引起廣大討論，一場海帶戲，讓人哭笑不得，但在戲中的現實生活，實為為了夢想打拼的有為青年，一正一反的角色設定，讓人很快就能知道，這位男演員實在不簡單，可以有這麼多的面向。

而在《意外發現的一天》中，扮演高中生，散發出來超齡的男人味，讓許多女粉絲回憶起高中生活，就是想要遇到這種壞壞的男生，來場青澀的戀愛啊～

隨著人氣逐漸高升，將於明年度播出的大勢劇《天氣好的話，我會去找你》，即將與兩位超人氣前輩徐康俊以及朴敏英合作，儘管還沒開拍，但已經讓人超級期待了啊！各位有沒有開始喜歡上這位暖男歐巴了呢？

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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