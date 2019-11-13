李在旭的眼神太撩人！從《WWW》到《意外發現的一天》走出自己的實力花路

憑心而論，李在旭的外型五官走的並非是花美路線，但是他在戲劇中散發出的氣質，雖然表現出來的個性有些痞痞壞壞，但是從新去看他整個人，完全就是暖男一枚！

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在《請輸入檢索詞WWW》中，飾演的薛智煥，主演戲中戲《丈母娘為何那樣》，引起廣大討論，一場海帶戲，讓人哭笑不得，但在戲中的現實生活，實為為了夢想打拼的有為青年，一正一反的角色設定，讓人很快就能知道，這位男演員實在不簡單，可以有這麼多的面向。

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而在《意外發現的一天》中，扮演高中生，散發出來超齡的男人味，讓許多女粉絲回憶起高中生活，就是想要遇到這種壞壞的男生，來場青澀的戀愛啊～

在 Instagram 查看這則貼文 이재욱（@jxxvvxxk）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 23 日 上午 1:34 張貼

隨著人氣逐漸高升，將於明年度播出的大勢劇《天氣好的話，我會去找你》，即將與兩位超人氣前輩徐康俊以及朴敏英合作，儘管還沒開拍，但已經讓人超級期待了啊！各位有沒有開始喜歡上這位暖男歐巴了呢？

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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