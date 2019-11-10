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能跟李榮浩一起成長！楊丞琳：「結婚是我做過最勇敢的決定」

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穿著牛仔褲和白T-Shirt走進攝影棚，丞琳開心地嚷嚷今天是她最愛的拍照日。雙子座的她，熱愛每次拍攝封面時的不同形象，因為她最討厭的就是一成不變。無論是歌唱或戲劇表演創作，她的唯一堅持就是不重複同樣的戲路，也不反覆一樣的曲目。拍起照來，從髮型到妝容，她從不妥協，並清楚知道自己最美的角度，「我就是一個想要不斷給人驚喜的藝人。」她這麼說。不只是個性的求新求變，而是對工作的絕對敬業。

她今天戴上了服貼的黑色短髮，襯托那不能再精緻的臉蛋，穿上兼具復古和未來感的連身褲裝，她小小的身軀在狹小且發散著奇幻光線的空間裡顯得十足超現實，她彷彿科幻漫畫《再見巴黎》裡的角色，敏感且犀利的眼神迷人而清冷，在快門按下的這個瞬間，未來與過去，現實與虛擬巧妙地共生共存。

 

一百分的求婚

2019年，她體驗了生命裡最重要的事件：婚姻，7月11日，交往四年的男友李榮浩在34歲生日時和丞琳求婚。描述起求婚的那天，丞琳澄淨的眼神裡帶著一絲笑意，「我真的沒想到，一點預兆也沒有，這一天來得比我想像中早很多，我甚至覺得或許永遠不會有婚約，只是跟這個人一直走下去。通常想結婚的人應該都是因為小孩吧？我比較不覺得一定要生小孩，也不認為結婚是人生一定要追求的目標，所以覺得這天來得蠻早的。」

花了半年時間籌畫，李榮浩在與朋友一行六人的海島旅行中策劃了浪漫的求婚，讓他們的愛情被海天一色的美景見證，丞琳坦言當時的她真的超級意外。「我以為過程長達十幾分鐘，但因為朋友全程錄影，才發現這是發生三分鐘以內的事。時間感覺很長是因為覺得很虛幻，不知道是不是真實發生的。當然也非常感動，從來沒有想過自己的反應會這麼劇烈。」

戲如人生，人生如戲，過去演過太多類似的劇情，但丞琳真實的反應卻比表演時更誇張。「每個人的人生絕對比電影還精彩。像我被求婚的反應就非常大，尖叫、驚呼、然後大哭，完全在我預料之外。我平常算是蠻冷靜的人，沒想到這天來臨時我會如此激動。」丞琳笑著說。

我跟李榮浩能一起成長

出道的早，從前的丞琳對感情和私人生活總是特別低調，三誡其口，但或許是因為男方的對待感情的直率霸氣，讓丞琳這段感情從秘戀到公開特別無所畏懼。「我找不太到他的缺點。人當然一定有缺點，但他的缺點在我眼中就是很小的事情。他是一個可以共同成長，也可以帶著你成長的一個人。」

整個人散發著幸福氣場的丞琳，娓娓道來她心中的榮浩：「我覺得共同成長很重要，感情上需要互相照應，一旦變成單向的狀態，就會很辛苦。我小時候有談過一種戀愛是追對方追得很辛苦，對方也不願意等你，這樣的關係會很委屈。」她停頓了一下說：「即便他是一個這麼優秀的人，但他願意放慢腳步，回頭照顧我，聆聽我的心意。」

不只一起成長，丞琳也因為榮浩克服了一直以來的心魔，「因為他，我才開始不懼怕唱歌。以前的我對於唱歌有著競爭意識，甚至將歌唱視為籌碼，想要證明給別人看，唱歌的目的變得不單純，或者重於技巧勝於傳遞情緒。」

體貼的榮浩用自己的方法，幫助丞琳直面自身的恐懼，「他是一個很專業、很客觀的人，他很清楚我的歌唱實力，讓我對唱歌卸下心防，並不是一瞬間的，而是一年一年改變。粉絲應該最能聽見我成長的狀態，連我自己都明顯感受不同，也因為這樣自己放開了，找到最純粹，最初喜歡歌唱的原因。」

第一次當製作人

歌迷不難發現丞琳的改變，或許是因為年歲的成熟，也或許因為愛裡面的成長，不僅是事業上的表現，她在心態上也變得更從容自在。年底，她還要發行新專輯，不只是有史以來參與最多的一次，也是第一次當製作人。「以前的我只是一個執行者，把歌唱好就好。但越靠近近幾年的作品，主導性愈強，愈更貼近我個人的創作。這次自己做專輯製作人和統籌，就是希望更有統一性，專輯裡每首歌都是我邀來的，每首歌都是量身訂做，無一不是。」

坦言這次最困難的事情，反而是與音樂無關的創作溝通，讓自己的想法和創作人的想法得到交集，完成一個雙方都滿意的作品並不簡單。「我常覺得音樂是很純粹的，可是音樂以外的事情很複雜，但這也是製作專輯最好玩的部分，包含統籌、企劃、製作、視覺都非常有意思，從頭到尾我就像演唱會一樣全程參與，而且比演唱會參與的更細。」

二十年後依舊新鮮

全權負責專輯製作，也是希望在出道二十年這個特別的時間點，給自己的挑戰。「雖然已經入行這麼久，我竟然還有種第一次的感覺。以前很常被問到『你在工作上還想挑戰什麼？』通常好多都做過了，但新專輯不只是新的挑戰，還是第一次，如果沒有過去二十年的經驗跟體悟，不可能有這個第一次。」

丞琳回憶起以前出專輯，從歌曲到概念都是安排好的，主打歌、視覺、MV、選Demo全部由別人掌控。直到《雙丞戲》才開始從選歌加入個人的意見喜好，但依舊非百分之百主導。「但這次的第11張專輯，就完全不一樣了。」她這麼說，「這絕對不是一張自嗨的專輯，我自詡做到了某種程度的貢獻。用藝術的方式讓聽到歌的人有所體悟，感染他們的生活，甚至成為他們生活裡的一部分。」

野心十足的丞琳在新專輯九首歌裡，就找了九位不同的配唱製作人跟創作人，有些甚至是她自己用 Instagram 私訊合作。這般用心的作品，第一首單曲就是即將在光棍節左右推出的《節日快樂》，「年底是最多節日的時候，但我常在想，大家互道節日快樂的時候，真的快樂嗎？對我而言比較像是客套的祝福。心裡如果孤單，在節日時會特別感到空虛。就算有對象，在節日時等不到想念的人，其實比單身還要孤單，這是我非常真實的感覺，所以這首歌是獻給了解孤單滋味的人。」

結婚是最勇敢的決定

四年的遠距戀愛或許讓丞琳有了「節日快樂」的構思，但她坦言結婚依舊是做過最勇敢的決定。要讓向來理性又不特別憧憬婚姻的她踏上這一步，需要的不只是衝動，更多的是深思熟慮。「結婚這件事對我來說很勇敢，但是未來不知道還有沒有更勇敢的事情，我想或許就是生小孩吧。所有身邊有小孩的人我都覺得他們很偉大，因為妳一定得或多或少放棄或妥協自己一小塊的人生。」

勇敢跨出人生的另一段篇章，丞琳在兩人關係中找到了究極的幸福，也得到了關於愛在當下階段的完美詮釋。「愛自己是很抽象的一句話，但如果百分之百只愛別人也不行。愛自己不代表以自我為中心，而是在愛別人、奉獻的時候也覺得開心，只要是做自己心甘情願的事，都算是愛自己的表現。」

我想讓結婚那天成為我最美的一天

從巴黎時裝周到小巨蛋萬人現場，或許浮華世界見得太多，現在的丞琳只渴望最微小的幸福。「一直以來我都是很知足的人，不管是感情或生活，我想要的只是一種安定踏實的感覺。就像是我跟我媽就住在隔壁，時常下班以後第一件事就是找她聊天，這樣的過程就讓我覺得很幸福，替我整個人充上電。」

問到對婚紗的想像，丞琳坦言對禮服和婚禮都還沒有特別想法，「可能是我已經穿過太多套美麗的禮服了，而且太常亮麗地出現在很多場合，要怎麼讓那天成為我人生中最漂亮的一天？或許就像很多人說的，幸福是最天然的保養品，由內而外讓你漂亮吧。」

我看著眼嬌小卻有著強大氣場的丞琳，聊著新專輯，聊著馬拉松，聊著決定牽手一生的戀人，聊著她對生態環境和氣候變遷的擔憂…，那個以往總給人距離感的漂亮女孩，終於在工作和人生間得到了完美的平衡。關於她和她的故事，我們已經了然於心，但或許關於她的未來，更值得期待。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

楊丞琳：「每個人都說結婚需要衝動，可是我覺得結婚需要準備好。」

李心潔：「生了孩子後，我希望能有特別的出發，希望你能看到我的一切變化」

温貞菱：「沒有最好，只有更好，每一個當下都要竭盡所能。」

關鍵字：

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