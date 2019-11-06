星．上妝／宋慧喬IG放送28歲美照　網驚呼：現在顏值更勝9年前

▲宋慧喬28歲照片和現在無異，甚至9年後的五官更精緻。

記者曾怡嘉 / 綜合報導 圖 /翻攝自IG/kyo1122、suecommabonnie、chaumetofficial

日前喬妹在IG PO上她28歲的照片，極短髮搭配豐潤紅唇讓網友們太驚豔，驚訝的是她9年後的顏值不輸當年，不說還以為是近照，女神果然是女神，每張照片都禁得起考驗。

打從宋慧喬離婚後，品牌代言活動不減，復出的氣勢超旺，堪稱是廣告一姐無誤。無論是代言的高級珠寶、保養品、鞋子都能看見她不同面貌，成熟氣息更勝以往。

五官清秀的她，總是以淡妝示人，但最近每每為CHAUMET活動現身，總是成熟艷麗，雖讓粉絲看不習慣，但又是另一種冷豔美。本來是可愛圓眼的她，畫上粗黑眼線打造煙燻妝，把華麗珠寶更添高貴感。她這個舉動也被認為離婚之後，喬妹對以往的設限，似乎想要再突破。

除了眼妝之外，她的豐唇也是焦點，先前在韓劇中的使用色，只要和喬妹沾上邊，絕對會大賣。

本身雙唇條件就很好的她，塗抹唇膏時最在意的是唇紋。她的化妝師表示，使用唇彩時會用直的上妝方式，朝著唇紋方向塗抹，這個方式能最不顯唇紋。

要如何擁有像她一樣的飽滿美唇呢？她本人也曾分享睡前會厚塗一層晚安唇膜，起床時會用手輕輕按摩再洗去，愛美的女生不妨試試，每天多花5分鐘就能擁有和她一樣美麗雙唇。

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