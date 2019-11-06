安以軒產子百日開趴「小s變配角」　純白紗裙美翻完全逆生長

▲安以軒兒子今（6日）滿120天，高調舉辦百日派對 。（圖／翻攝自微博安以軒工作室、小s吧官博）

記者鮑璿安 ／台北報導

39歲女星安以軒近年把重心移至家中，與老公結婚兩年育有一子「66」，今（6日）也是66出生滿120天，夫妻兩人高調舉辦百日宴，圈內藝人小s、白歆惠等人到場支持，主角安以軒則是穿著金色刺繡洋裝亮相會場，少女般的凍齡樣貌引發討論。

▲安以軒為愛子66舉辦百日宴，兩岸三地眾星雲集 。（圖／翻攝自微博安以軒工作室、小s吧官博）

安以軒今年（2019）7月剛迎來兒子66，產後僅僅4個月就已陸續恢復工作，而今為愛子66舉辦百日宴，安以軒邀請圈內藝人包括小s、白歆惠、應采兒等人參加，眾星穿著都相當正式，小s換上簡約長裙開心抱著安以軒，眾人一字排開合影，不搶走安以軒風采，搭配背後佈滿金色氣球的會場顯得十分隆重。

▲安以軒穿上ELISABETTA FRANCHI白紗斜肩長裙十分溫柔 。（圖／翻攝自微博安以軒工作室、小s吧官博）

不過大家的焦點顯然不在66，將視線拉回女主人安以軒身上，安以軒放下浪漫的波浪捲髮，妝容一如既往清淡，露出電眼和甜美微笑，穿著ELISABETTA FRANCHI白紗斜肩長裙，溫柔的斜肩設計讓纖細鎖骨一覽無遺，紗質透視效果十分柔美，裙擺仿佛婚紗一般夢幻落地，搭配裙中央的金色刺繡與老公的金色領結相呼應。

安以軒時而比出66手勢，時而溫馨與老公依偎，顯然毫無當媽的人妻感，一舉一動還像是青春少女。畫面一公開，也隨即引發網友討論，「安以軒根本逆生長」、「生完身材還是好好」、「太有少女感了。」

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