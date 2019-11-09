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崩壞公主系列照第二彈，茉莉、白雪超真實起床照　網：跟我一樣

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@andhikamuksin

還記得之前到處流傳的崩壞公主系列照嗎？讓大家打破了對公主神聖不可侵犯的印象，發現其實公主們也是平凡人啊！來自印尼雅加達的藝術家Andhika Muksin就是創作這些崩壞公主的作者，在這段期間也不停歇的持續創作，現在又有許多新作品可以分享了呢！

當你的寶貝迫不及待要帶你出門，而你想做的只有回去繼續睡，只好一臉疲態無奈的化妝，就算是茉莉公主也沒辦法，因為阿拉丁要Show a whole new world 給她看啊～

大家也知道，睡覺時、剛睡醒時，根本不可能當一位漂亮的公主！這邊也請來了白雪公主幫大家真實呈現，披頭散髮、衣衫不整，還要搭配一個大大的哈欠與撐開的鼻孔，唯一不合邏輯的地方就是白雪公主睡醒時還帶著濃妝？

▲崩壞公主新系列。（圖／翻攝自IGandhikamuksin）

而睡美人奧羅拉可見也不是真的「睡美人」，睡覺時嘴開開、大翻白眼，也是人之常情，許多網友也紛紛在這些照片下留言：「跟我一樣」、「這就是我」。

▲崩壞公主新系列。（圖／翻攝自IGandhikamuksin）

還有最新的「When you finally catch the man of your dreams 當你終於找到你的夢中情人時」系列，在王子懷裡的公主們大概就是這種表情，只有一個字能形容，就是：爽！期待更多公主的表情包～

▲崩壞公主新系列。（圖／翻攝自IGandhikamuksin）

▲崩壞公主新系列。（圖／翻攝自IGandhikamuksin）

基本上公主們就是少女們美好幻想的化身，而幻想總是跟現實有所落差，在公主們身上也能映證，像是美人魚愛麗兒從水底的小洞鑽出來高歌，現實中應該會是個超怪的角度、頭髮卡住才對；而鳥兒們若真的能叫人起床，大概也不會這麼溫柔。

▲崩壞公主新系列。（圖／翻攝自IGandhikamuksin）

▲崩壞公主新系列。（圖／翻攝自IGandhikamuksin）

一直生活在海底，卻突然長了雙腳到陸地上來的愛麗兒，應該就跟我們暈船一樣吐個滿地吧～對堂堂美人魚公主來說實在太失態！

▲崩壞公主新系列。（圖／翻攝自IGandhikamuksin）

各種「Bad Angle 壞角度」系列從一開始的創作到現在，依舊讓人看不膩呢～

▲崩壞公主新系列。（圖／翻攝自IGandhikamuksin）

▲崩壞公主新系列。（圖／翻攝自IGandhikamuksin）

另外，在IG@andhikamuksin 還有非常多有趣的公主崩壞照可以欣賞，作者的創意無窮，看來公主們的形象還會繼續崩壞下去～

▲崩壞公主新系列。（圖／翻攝自IGandhikamuksin）

▲崩壞公主新系列。（圖／翻攝自IGandhikamuksin）

▲崩壞公主新系列。（圖／翻攝自IGandhikamuksin）

▲崩壞公主新系列。（圖／翻攝自IGandhikamuksin）

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關鍵字：

迪士尼, 公主, 崩壞公主, andhikamuksin, 茉莉, 美人魚, 愛麗兒, 白雪公主
fashion.net

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