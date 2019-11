崩壞公主系列照第二彈，茉莉、白雪超真實起床照　網：跟我一樣

編輯/JJ 圖/翻攝自IG@andhikamuksin

還記得之前到處流傳的崩壞公主系列照嗎?讓大家打破了對公主神聖不可侵犯的印象,發現其實公主們也是平凡人啊!來自印尼雅加達的藝術家Andhika Muksin就是創作這些崩壞公主的作者,在這段期間也不停歇的持續創作,現在又有許多新作品可以分享了呢!

當你的寶貝迫不及待要帶你出門,而你想做的只有回去繼續睡,只好一臉疲態無奈的化妝,就算是茉莉公主也沒辦法,因為阿拉丁要Show a whole new world 給她看啊~

大家也知道,睡覺時、剛睡醒時,根本不可能當一位漂亮的公主!這邊也請來了白雪公主幫大家真實呈現,披頭散髮、衣衫不整,還要搭配一個大大的哈欠與撐開的鼻孔,唯一不合邏輯的地方就是白雪公主睡醒時還帶著濃妝?

而睡美人奧羅拉可見也不是真的「睡美人」,睡覺時嘴開開、大翻白眼,也是人之常情,許多網友也紛紛在這些照片下留言:「跟我一樣」、「這就是我」。

還有最新的「When you finally catch the man of your dreams 當你終於找到你的夢中情人時」系列,在王子懷裡的公主們大概就是這種表情,只有一個字能形容,就是:爽!期待更多公主的表情包~

基本上公主們就是少女們美好幻想的化身,而幻想總是跟現實有所落差,在公主們身上也能映證,像是美人魚愛麗兒從水底的小洞鑽出來高歌,現實中應該會是個超怪的角度、頭髮卡住才對;而鳥兒們若真的能叫人起床,大概也不會這麼溫柔。

一直生活在海底,卻突然長了雙腳到陸地上來的愛麗兒,應該就跟我們暈船一樣吐個滿地吧~對堂堂美人魚公主來說實在太失態!

各種「Bad Angle 壞角度」系列從一開始的創作到現在,依舊讓人看不膩呢~

另外,在IG@andhikamuksin 還有非常多有趣的公主崩壞照可以欣賞,作者的創意無窮,看來公主們的形象還會繼續崩壞下去~

