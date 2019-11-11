求代購！「洋芋片指套」讓上班偷吃沒痕跡　不怕手油搞髒鍵盤

編輯／Emily 圖／翻攝自pepasack.jp、takaratomy-arts.co.jp

吃洋芋片、薯條…等油炸食物時，手常常沾上調味粉，搞得手指超油膩。日本廠商pepasack便發明了新奇小物「洋芋片指套」來解決這個問題！指套用耐油的紙做成，可以依自己的指頭調整粗細，用完就丟非常方便。最適合一邊用電腦、一邊吃零食的時候套著，就不怕把鍵盤弄得髒兮兮了。

pepasack會發想出洋芋片指套，是因為平常生活中有許多一邊吃洋芋片一邊做其他事的情境。不管是上班用電腦、打遊戲、邊吃邊用手機拍照……，要是手指頭髒了，電腦鍵盤和手機螢幕也會沾上一堆油膩指紋。

洋芋片指套是用耐油的材質製成，未組裝時就是張薄薄的紙，但環繞手指黏貼後，就變成指套了，還能依照每個人的手指調整粗細。指套可以戴在大拇指跟食指，也可以戴在大拇指跟中指，使用完直接丟掉就好。

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雖然大家吃洋芋片最享受用嘴舔掉手上調味粉的快感，用這指套好像多此一舉，剝奪了吃東西的樂趣，但手指頭其實充滿細菌，懶得一直洗手、拿衛生紙擦的話，使用一次性的洋芋片指套就超級適合！

這款指套用完即丟，雖然方便但也相對製造了垃圾，如果重視環保，也可以考慮之前出過的洋芋片夾子，是日本Takara Tomy Arts和知名洋芋片品牌Calbee推出的。拳頭小手造型可愛，伸出了大拇指跟食指變成夾子，按下按鈕就可以夾起洋芋片，不想弄髒手指可以考慮看看～

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