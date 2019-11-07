LV開賣「Monogram Legacy」系列　老花手機袋太生火，找不到拒買的理由

編輯／Duke

擁有超過150年歷史的Louis Vuitton（LV）為大家帶來不少經典設計，而「Monogram」花紋更成為品牌代名詞，因此男裝藝術總監Virgil Abloh便以經典花紋為主題，推出「Monogram Legacy」皮革包款系列，其中，名為Phone Box的迷你包款也成為最受矚目的單品。

▲LV推出「Monogram Legacy」皮革包款系列，Phone Box迷你包款成為最受矚目的單品。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

此次的「Monogram Legacy」皮革包款系列收錄於2020早春夏系列中，並一共帶來6種大小的包款，由小至大分別為Phone Box、Milk Box、Saumur Messenger PM、Cabas Voyage、Steamer PM以及Keepall Bandouliere。其中，Milk Box與Phone Box皆為全新設計的包款，而前者的靈感來自Mini Noé，並配有獨特的袋口以及金色鍊條；後者則為今年火紅的迷你包款，不但攜帶方便，同時也能放入手機、短夾、零錢等必備品。

▲「Monogram Legacy」皮革包款系列收錄於2020早春夏系列中。（圖／翻攝自Louis Vuitton）





▲全新設計的Milk Box與Phone Box包款。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

目前「Monogram Legacy」皮革包款系列，已經有3款登陸台灣各大專櫃，分別為Saumur Messenger PM、Cabas Voyage以及Steamer PM，而售價依序為台幣61,000元、台幣93,500元、台幣118,000元，有興趣的朋友都可以前往專櫃購買。

此外，同屬LVMH集團的Dior和RIMOWA，近日正式發布了聯名系列的相關情報，而雙方預計發售Cabin、Trunk、Handcase、Personal等4款設計，其中，前3款主要以經典的Oblique花紋為主題，而Personal則以素面呈現，並搭配印有「CHRISTIAN DIOR」的皮革背帶。

▲採用經典Oblique花紋設計的Cabin、Trunk、Handcase。（圖／翻攝自DIOR）

▲印有「CHRISTIAN DIOR」字樣的Personal手提包。（圖／翻攝自DIOR）

Dior X RIMOWA聯名系列，預計將於11／22率先登陸東京澀谷的PARCO期間限定店，想要購入該系列的朋友，發售當天記得要去搶購喔！

►青春的秘密都在這

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App