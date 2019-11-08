減肥族救星「4大低卡零食」！竹鹽海苔、杏仁小魚乾　選對無負擔

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時時刻刻想偷吃零食應該是減肥族最大剋星，其實減肥並非不能吃，而是要找對低卡零食，才不會前功盡棄，筆記下來這些低卡零食，讓你大口吃得開心，還能不長肉！

1. 竹鹽海苔 每包4g約22大卡

海苔富含多種維生素以及礦物質，竹鹽口味則是以清澈海域孕育出營養滿分的海苔，配上滑順橄欖油與茶葉香氣的滋味，薄薄一片化入口中，口感上清新酥脆，當然熱量低是一大福音，幫你分裝好每份4g只有22大卡，不用擔心吃太多發胖。

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▲洪城郡岩燒海苔3袋（16入／袋），兩種口味任選（泡菜／竹鹽）原價699元，特價588元。點我購買

2. 蔓越莓全果粒果乾 100g約368大卡

蔓越莓汁降低低密度膽固醇及三酸甘油酯，特別適合女性食用，有幾園北美陽光蔓越莓全果粒果乾採用未榨汁新鮮蔓越莓果製成，論熱量而言，果乾類食品體積小，熱量相對低，吃下去還保存著蔓越莓香Q的口感，想減肥的話一天控制在10粒左右，不甜不膩好入口。

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▲有幾園北美陽光蔓越莓全果粒果乾（80g/包）*6，原價550元，特價388元。點我購買。

3. Fujisawa日本學校團膳專用杏仁小魚乾 每包7g約34大卡

杏仁小魚乾很多人吃過，香酥的杏仁切成小條狀，搭配整隻小魚，鹹鹹香香超涮嘴，一次一大包容易吃不完或不小心吃太多，Fujisawa分裝成隨手小包，每包約34大卡，充滿健康自然風味，不但能當小孩的下午點心，晚上想小酌或者配飯都適合。



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▲Fujisawa學校團膳專用杏仁小魚乾7g x 40包，原價800元，特價568元。點我購買。

4. 一榮鱈魚起司條 每包7g約25大卡

起司夾在鱈魚條裡，一口咬下濃郁又層次分明，對於起司控來說，這絕對是必吃必囤之物，獨立小包裝，很適合放在辦公室抽屜裡，心情不美麗的時候來一條，立刻被療癒。

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▲一榮鱈魚起司條（7g/條） x30條，原價420元，特價388元。點我購買。