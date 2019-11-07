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安潔莉娜裘莉抱巨大犀牛娃娃逛街　衝突感畫面吸網友愛心：反差萌太可愛！

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編輯／JJ

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近期在《黑魔女2》的電影宣傳活動、各地首映會頻頻穿著華美服裝亮相，完美襯托出她的高貴、性感與氣勢，平時私底下的她穿著也是走高雅路線，是許多人的時尚指標呢！不過這次她被拍到穿著一身優雅套裝，卻抱著一隻超大犀牛玩偶逛大街，超反差Outfit 畫面是不是很可愛？

►女神美麗秘密

▲裘莉抱犀牛娃娃。（圖／CFP、IG）

▲出席電影活動的每一套服裝都相當驚艷。（圖／翻攝自IG@angelinajolie_offiicial）

工作滿檔的安潔莉娜裘莉，日前在拍攝漫威宇宙電影《永恆族》的空檔來到了西班牙的加那利群島度假，帶著三個孩子開心的旅遊。

某天安潔莉娜裘莉被拍到孩子們不在身邊，一人去逛了街，一身高雅駝色針織套裝搭配salvatore ferragamo 拖鞋，還戴著霸氣十足的Dior 大墨鏡，但是右手上托著的卻是一隻巨大犀牛玩偶？

▲裘莉抱犀牛娃娃。（圖／CFP、IG）

▲裘莉抱犀牛娃娃。（圖／CFP、IG）

▲為孩子們採購的安潔莉娜裘莉（圖／CFP）

原來安潔莉娜裘莉估計是去了一趟玩具商城，左手上也提著一大袋為孩子們採購的物品～像安潔莉娜裘莉這樣的性感女神，成熟、充滿女人味同時又擁有優雅氣質，實在與她手上那隻充滿少女情懷的巨大犀牛玩偶有著極大反差，這樣衝突感的畫面卻讓網友們心花朵朵開，認為這樣的反差萌太可愛了～

這陣子在加那利群島旅遊的安潔莉娜裘莉看起來相當輕鬆自在，穿搭方面主要以裙裝搭配拖鞋為主，頭髮往後梳成馬尾，妝容也相當清淡，並且戴上巨星必備的墨鏡，休閒中也不失優雅、女神風範。

從這幾天的照片中可以發現安潔莉娜裘莉都是背著同一款包，也就是FENDI KAN U 系列的Large size ，不論與哪一套服裝都能搭配，看來也相當能裝～

▲裘莉抱犀牛娃娃。（圖／CFP、IG）

▲KAN U LARGE　Red leather bag（圖／翻攝自FENDI）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：

安潔莉娜裘莉, Angelina Jolie, 黑魔女, 犀牛玩偶, 反差萌
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