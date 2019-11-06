IU帶起的流行風潮！韓妞瘋「3款」瀏海，剪完變仙女

▲IU的髮型或是髮色總會帶起流行風潮。（圖／翻攝自IG/dlwlrma）

編輯 / Lily

髮型對於女生好重要，漂亮的髮型或瀏海能改變外貌，讓顏值瞬間提升。最近如果想變髮，但又不想動到長度，不妨從細處瀏海微調，就有意想不到的效果。

▲微捲的胎毛更迷人。

胎毛瀏海

胎毛瀏海其實在時尚後台已流行好一陣子，直到先前IU才將它發揚光大，掀起一波仿效熱潮，這瀏海很適合寬額頭、髮線高的女生，更能遮蓋髮量少的髮際，不經意的輕盈感，十分減齡。

IU的胎毛瀏海造型有時會捲出一點弧度，S型的胎毛微捲瀏海不但能修飾臉型，還能一舉提升造型感，任何長度的頭髮都很適用。

▲不挑臉型，且能擁有多重變化的氧氣瀏海。（圖／翻攝自IG/sinji_in）

氧氣瀏海

氧氣瀏海介於空氣瀏海和日系妹妹投之間，瀏海的髮量比先前的空氣瀏海多一些，這款瀏海有很強的修飾小臉效果，輪廓也能變得更立體。

▲留長之後，怎麼分線都好看。（圖／翻攝自IG/heybiblee）

這瀏海的好處是當稍微留長可以有許多變化，像是中分的八字瀏海，又或是旁分的斜瀏海，CP值可說是非常高。

▲八字瀏海隨意撩撥，就很有女神風範。（圖／翻攝自《她的私生活》劇照）

八字瀏海

八字瀏海是其中最仙的造型，前額自然垂落的中分能巧秒修飾臉型，像是宋慧喬、朴敏英都是它的愛好者。秋冬流行的瀏海長度約在顴骨以下，將兩側髮絲分別捲出S型，打造蓬鬆彈力的感覺。

▲絕妙的修飾顴骨效果。（圖／翻攝自IG/skuukzky）

這種髮型尤其適合顴骨高，或是臉寬的女生，一秒把缺點巧妙遮蓋，擁有完美臉型不是夢。

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