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在家煮火鍋「減肥又省錢」　3重點讓你吃飽洗鍋不厭世

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▲冬天就是要吃火鍋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲冬天就是要吃火鍋。（圖／pixabay，以下同）

時尚中心／綜合報導

冬天吃火鍋最療癒了，其實下班回家想煮個火鍋一點都不麻煩喔，只要準備一個好鍋子，肉片在出門前就先放冷藏解凍，趁假日時一口氣清洗完蔬菜、準備好火鍋料，在周間回家時就能輕鬆開鍋解決晚餐，只要掌控好加工品的比例，10分鐘內就能準備好簡單晚餐，水煮料理卡路里低，減肥又能省錢。

或許你對於吃完飯後洗鍋感覺一點也不療癒，但其實有3個重點讓你洗歸更輕鬆，讓你事後「收尾」事倍功半。

▲▼鍋子,電磁爐,煮水,燙,冒煙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不沾鍋
廚房新手使用不沾鍋是最好入門的，使用上除了避免鐵製配件刮壞塗層外，其實沒有什麼好擔心的，建議趁鍋子上有餘熱時，用「熱水」先沖掉上方的油脂，之後真的輕輕用洗潔精再沖洗一次就清潔溜溜，比起用冷水浸泡降溫還要快上2倍，且直接沖冷水有可能造成塗層剝落。

不鏽鋼鍋
很耐操的不鏽鋼鍋，幾乎沒有什麼特別要注意的地方，鐵製鍋鏟也沒啥問題，最常的問題的就是水漬與燒焦清潔，只要洗好將鍋擦乾、不要再水未滾時加鹽進鍋，應該都不會出現水漬，若鍋底燒焦可加點小蘇打跟白醋泡水，不要硬刷，清洗時最好變冷再洗。

鑄鐵鍋
鑄鐵鍋是一款耐用的鍋具，清洗其實也相當簡單，使用後等變冷了再用清水洗滌就好，若熱鍋拿去沖熱水，可能會造成鍋內琺瑯的裂痕，若鍋內有沾黏，使用熱水浸泡即可。

同場加映：鍋底也要清潔才行
很多人只專注在鍋子內部的油垢，卻忘記鍋底在清洗時，也會碰到含有油脂的水，若沒有馬上清除，下次放在爐火上就會燒焦累積外部的焦痕，建議在清潔鍋子時，必須要連鍋底都洗乾淨才行。

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