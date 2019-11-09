可口可樂成全球最大塑料污染者　廢棄物遠超過2、3名加總

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雖然塑膠很方便，但卻也成為地球最大的污染源之一。根據Break Free From Plastic收集全球51個國家，共計72,541名志工在街道、沙灘以及下水道中回收垃圾的資料發現，可口可樂已經成為世上最大的塑料污染者，並且回收的數量遠遠超過2、3名的加總。

▲可口可樂成為世上最大的塑料污染源。（圖／翻攝自Break Free From Plastic）

由72,541名志工於全球回收的塑料總計476,423件。第1名的可口可樂為11,732件，而2、3名的品牌分別是雀巢與百事可樂，回收的塑料為4,846件與3,362件，其中，可口可樂的污染在非洲與歐洲排名第1，雀巢在亞洲與北美洲排名第1，而百事可樂則是南美洲最大的污染源。另外，Break Free From Plastic也公布了全球志工的前3名，依序為台灣的31,198名、印尼的7,520名以及不丹的5,300名。

▲可口可樂的廢棄塑料數量遠遠超過2、3名的加總。（圖／翻攝自Break Free From Plastic）





▲台灣為志工最多的國家。（圖／翻攝自Break Free From Plastic）

不過，面對環保意識的抬頭，可口可樂也注意到塑料對地球生態造成的傷害，因此可口可樂也以身作則，宣布與荷蘭新創科技公司Ioniqa Technologies旗下的Indorama Ventures合作，並運用特殊技術將海洋塑膠垃圾解聚後，重新聚合成新材料來製作「海洋廢料寶特瓶」。

▲可口可樂回收海洋塑膠垃圾製作「海洋廢料寶特瓶」。（圖／翻攝自YouTube The Coca-Cola Co.）

然而，可口可樂也期望在2030年以前，能讓海洋塑膠垃圾的使用比例來到50％，而在西歐國家的部分，則會率先在2023年以前達到目標，進而領導全球為環境而努力。

▲可口可樂期望在2030年以前，讓海洋塑膠垃圾的使用比例來到50％。（圖／翻攝自YouTube Coca-Cola European Partners）

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