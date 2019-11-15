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LV周邊太狂了！8樣生活小物都想收藏　桌遊、記事本送禮有面子

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以行李箱起家的 Louis Vuitton，除了在每一項設計裡都融入旅行的概念外，延伸的包袋設計更是女孩的夢幻逸品，發展至今品牌已經從一個 “旅行用具“ 的專家，成為最具指標的時尚品牌，Louis Vuitton 在近年更不甘於只是伸展台上受注目的焦點，在近年品牌設計了許多生活小物！他們將用最時髦的姿態走進你生活！

▲▼ LV周邊太狂了！疊疊樂、排球、色鉛筆、撲克牌8樣商品送禮超有面子。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Louis Vuitton）

在今年，Louis Vuitton 將經典的 Monogram 發揮到極致，除了在包袋上將這個具有強烈識別的圖樣放大外，更讓 Monogram 及品牌 Logo 延伸到幽默的生活物件上，接下來儂編就帶你看看，Louis Vuitton 處了包包好買之外，還有什麼小物你不能錯過！

超繽紛Monogram Tower疊疊樂
▲▼ LV周邊太狂了！疊疊樂、排球、色鉛筆、撲克牌8樣商品送禮超有面子。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Louis Vuitton）

跟朋友聚會總要玩點小遊戲！這款名為 Monogram Tower 的透明疊疊樂，運用品牌的經典圖紋為設計，搭配超羨豔的透明色彩，讓一款闔家皆宜的玩具成為最美的擺飾，透明盒裝在搭配皮革提把，這麼有質感的疊疊樂誰捨得讓它倒？

Monogram Giant撞色排球
▲▼ LV周邊太狂了！疊疊樂、排球、色鉛筆、撲克牌8樣商品送禮超有面子。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Louis Vuitton）

夏天就是一個擁抱海灘的季節，要怎麼在海灘拍出超陽光美照，那就需要一顆讓你能展現品味，以及在陽光下揮灑青春汗水的排球！這 Louis Vuitton 用滿滿的 Monogram 搭配上撞色設計的排球，除了真的能拿來打之外，另外附上的時髦網袋，也絕對能讓妳成為海灘上的美拍重點！

色鉛筆筆袋組
▲▼ LV周邊太狂了！疊疊樂、排球、色鉛筆、撲克牌8樣商品送禮超有面子。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Louis Vuitton）

畫畫不好沒關係，工具厲害最重要！Louis Vuitton 這組色鉛筆筆袋，運用經典 Monogram 圖樣作為外觀設計，一打開五顏六色的色鉛筆，就算你畫畫是別人不懂的 “抽象派” 路線，有這組工具就能先讓所有人誤以為你是箇中高手。

沙灘拍球組
▲▼ LV周邊太狂了！疊疊樂、排球、色鉛筆、撲克牌8樣商品送禮超有面子。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Louis Vuitton）

除了排球是沙灘必備的運動工具，貴族最愛玩的沙灘拍球也是讓你展現陽光魅力的時刻！這個用檸檬黃配色的沙灘拍球組，從球拍袋到球拍，全都超吸睛！就算你不愛運動，擺在家裡都能提升你生活的品味。

水瓶收納袋
▲▼ LV周邊太狂了！疊疊樂、排球、色鉛筆、撲克牌8樣商品送禮超有面子。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Louis Vuitton）

每一個物品都要有專屬它的袋子，這是所有收納控的堅持！Louis Vuitton 這次用棋盤個紋設計了一款水瓶袋，就算你裡面只是一個無聊到不行的寶特瓶，換上這款袋子，一秒就能讓水瓶變成時尚配件！

記憶桌遊
▲▼ LV周邊太狂了！疊疊樂、排球、色鉛筆、撲克牌8樣商品送禮超有面子。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Louis Vuitton）

這款記憶桌遊真的太奸詐！除了外觀美到不行外，挑戰相對應圖樣的圖片還是 Louis Vuitton 的經典包款！這樣的設計完全是在考驗每一個人的購物慾呀！

棋盤格紋撲克牌
▲▼ LV周邊太狂了！疊疊樂、排球、色鉛筆、撲克牌8樣商品送禮超有面子。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Louis Vuitton）

撲克牌根本是聚會最好炒熱氣氛的工具，多樣化的玩法加上好攜帶的特性，讓你什麼場合拿出來都能玩！這次品牌用棋盤格紋的包裝設計這款撲克牌皮套，牌本身有燙金邊的設計，背面沈穩高質感的色彩，讓這款樸克牌給人與眾不同的質感！

Jules迷你記事本
▲▼ LV周邊太狂了！疊疊樂、排球、色鉛筆、撲克牌8樣商品送禮超有面子。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Louis Vuitton）

旅行很重要的一環就是記錄下路程中的回憶，Luois Vuitton 滿足每個人的文青魂！在 2019 年春夏推出的這款筆記本，精緻的外皮設計，搭配上顏色鮮豔的書側配色，讓一款筆記本能有時髦的外觀！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

Louis Vuitton, 周邊, 2019春夏, 新奇, 生活小物
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