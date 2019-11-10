9款少女粉紅後背包推薦　背上立刻變身軟萌妹子

每個女孩此生必定愛過的顏色就是粉紅色！小時候非粉紅色衣服不穿、非粉紅色鞋子不買，恨不得自己的衣櫥跟《金髮尤物》中的艾兒伍茲一樣，每天都能當粉紅小姐！那套主角抱著吉娃娃的粉色套裝儂編至今難忘。長大後雖然不敢以全身粉色示人，但若是背上粉紅色包包，心情真的會靚一整天！儂編在這裡搜羅了9款後背包，大家快一起圓小時候的公主夢！

1.CP值滿分系列

Anello Legato Largo，約NT$1,089

▲（圖／翻攝自Carrot Company）



想必大家都對這個牌子十分熟悉吧！《Anello》是值得信任的小資品牌，甚至一度風靡台灣！這款後背包比較特別的設計是單肩背，較為休閒，且有防潑水設計。擔心尺寸的朋友們這款後背包放下A4尺寸的文件也是沒問題的喔！



NEIKIDNIS TRAVEL BACKPACK， 約NT$1,980

▲（圖／翻攝自蝦皮、Instagram、Youtube）



這款超大容量後背包是南韓學生的最愛！不僅能裝下筆電再多放幾本書、水壺、雜物也都可以！重點是文青風的設計既簡約又年輕，面料也是防潑水材質，遇到下雨天也不怕。這款機能性這麼好的包包還不納入後宮嗎？連很紅的網劇《A-TEEN》中的女主角也有背呢！

shoopen Rolarola聯名系列，約NT$1,590

▲（圖／翻攝自蝦皮）



《Shoopen》同樣也是南韓的品牌，整體風格設計超少女！更貼心附了一個小袋子可以放AirPods。這款的容量雖大，但外型會比上一款小，不喜歡背包體型太大的人可以選擇這款！



Rootote ，約NT$768

▲（圖／翻攝自ezbuy）



連媽媽們都愛的袋鼠包你不能不知道！除了大容量設計，書包扣式開口和長提把都增添了一種學院風的味道，最重要的是不到千元的價格真的太划算了！若是身為小資女的妳覺得上面的都太貴了不妨考慮這款！



Adidas ORIGINALS CLASSIC BACKPACK，約NT$2,482

▲（圖／翻攝自Adidas官網）



愛迪達（Adidas）的櫻花粉真的太難抵抗了！更何況是這個original系列的皮革粉紅包，根本粉紅泡泡冒不完！不管是休閒還是上班這個款式都非常適合。



Doughnut ，約NT$2,080

▲（圖／翻攝自Doughnut官網）



學院風加上馬卡龍配色想必秒殺了一堆少女！而《Doughnut》的性能十分良好，它採用Heavy Twill With Crinkle Finish防潑水尼龍布，且內外共有11個暗袋！讓你外出不再手忙腳亂。

2.中高價位包款

Moschino Teddy Circus backpack，約NT$33,647

▲（圖／翻攝自FARFETCH）



若是預算比較充足的女孩，可以考慮下面幾款價格比較高的美包。首先要介紹的就是《Moschino》的新品，粉色馬戲團小熊後背包。《Moschino》本季的亮點絕對在這隻各大名人都愛的小熊身上，據說很久以前的歐洲，就有在嬰兒出生時送他一隻小熊的傳統，陪伴他成長，做他一生的朋友！這難道還不夠讓人少女心萌動嗎！



Chiara Ferragni backpack glitter small，約NT$20,401

▲（圖／翻攝自Chiara Ferragni官網）



可以不知道Chiara Ferragni但妳一定看過眨眼系列！紅透半邊天的義大利部落客Chiara Ferragni在2013年推出眨眼系列後便廣受好評，憑藉可愛俏皮的風格虜獲大批女性的心！說到Chiara Ferragni可以說她是地表最強部落客了，從國中開始堅持寫部落格到最後憑藉著個人努力出了自有品牌，據說光是部落格的廣告收益，一個月就高達8萬美金（約230萬新台幣）。而她的品牌風格也跟她本人個性十分相像，既浪漫年輕又散發著濃濃女人味！

Samantha Thavasa Blooming Pastel Ver，約NT$6,847

▲（圖／翻攝自Samantha Thavasa官網）



《Samantha Thavasa 》是日系女孩的最愛，雖然價格偏高但材質真是好得沒話說！可愛的包型上班或約會都超適合

TEXT／Bella.tw儂儂PHOTO／網路



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