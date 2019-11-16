想擁有小松菜奈的減齡妝　先學會3：1化妝術，巴掌臉輕鬆GET

化妝、保養的意義似乎總繞著想盡辦法讓臉能小再小、年輕再年輕，怎麼塗怎麼抹就是逃離不了年齡的魔咒，雖然有句話說，笑容是女人最美的武器，但那些好萊塢女神的零死角輪廓，根本可遇不可求～水水們先別灰心！打造小臉沒那麼困難，厭世美少女小松菜奈，稚嫩的臉龐加上無辜大眼，每一次回眸的瞬間都讓劇迷們心動一百回！史上最騙化妝術，外國網友親身示範，只要遵守3：1化妝法，妳也能擁有小松菜奈般的減齡巴掌臉。

找到五官的中心比例

圓臉、方臉甚至長型臉，髮型會影響臉型，當然妝容也要抓對比例！ 每個人五官的位置都不同，打造小松菜奈童顏凍齡肌其實很容易～首先妳要抓出臉部的黃金比例！眉毛、眼睛到鼻子間的區域，是視覺最集中的完美妝容區！將腮紅、眼妝、鼻子間的區域，被認為是人們的視覺核心區，將彩妝上在此區域內，不僅能增加蘋果肌的澎潤，還能讓臉型輪廓更小。

1.臥蠶打造無辜眼

減齡妝容的秘密，就是每個小細節都不能放過！別看小松菜奈以厭世少女著稱，她在眼妝的琢磨可是充滿小心機呢～沒有過多的眼線厚重眼妝，但眼下的臥蠶卻成為無辜大眼的核心亮點！臥蠶打的好可以讓臉部視覺感像下延伸，縮短眼睛與臉頰間的間距，而使用上千萬不要下手過重，可以白色珠光眼影作為打亮，臥蠶下在用淺棕色眼彩點綴加深立體度，就能打造自然大眼呦～

2.煙燻眼妝深邃輪廓

小臉密技第2招，仔細觀察，小松菜奈在劇裡、出席活動時的眼妝其實都有個共同點，就是用大範圍眼影代替眼線勾勒輪廓！妳可能會想，煙燻妝既難駕馭又容易過時，但小松菜奈教妳，用淺大地色系作眼皮大面積暈染，暈染範圍以畫圓方式延伸至眉毛下方，如此一來，不僅能讓眉眼距離縮短，還能讓五官在視覺上分布更集中，成功營造減齡效果。

3.隔斷式3：1腮紅

小臉密技第3招，也是最關鍵的一招！妳可能會好奇打腮紅就用刷子刷兩下就好了，為甚麼要隔斷？其實不只小松菜奈愛這麼用，現在日本妞也都流行這樣畫。將臉頰分兩區：眼下及顴骨中央，並且將腮紅分隔兩區作暈染上妝，不僅能讓妝感更減齡呈現嬌羞可愛的好氣色，隔斷式腮紅，還能將臉長距離縮短，營造巴掌小臉，顴骨高的女孩更值得一試呢！

4.口紅外暈縮短臉長

眼妝、頰彩修容都顧到了，小臉密技最後一步，口紅不要好好畫！許多女孩都崇尚櫻桃小口，但這種袖珍版的五官只適合擁有完美臉蛋的女神，身為凡間水水，不如學學自然系美少女小松菜奈這樣畫吧！不刻意修飾唇線，天然的豐厚雙唇反而營造一點溫柔的性感氣息，打造小臉最終招，把唇膏向外暈染，不修邊的唇形，縮小了五官間的距離，進而讓你擁有眼、鼻、唇1：1：1的黃金比例。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest、konichan7@ig、小紅書



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