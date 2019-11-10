寂寞男神尋回了浪漫　單身多年，如何再度牽起某人的手？

▲基努李維公開認愛，新女友是46歲的藝術家亞歷山德拉格蘭特。（圖／CFP）

文／渺渺小姐

「不想再開啟一段戀情，不是因為沒了再愛的勇氣，而是知道自己無法再面對失去。」

流浪了20年，好萊塢影星基努李維，近日在鎂光燈下牽著新女友的手現身，前女友珍妮弗賽姆餐車禍喪生後，他再也沒有與任何人正式交往，媒體總拍到他形影單隻的畫面，年紀輕輕的他早已理解金錢不是生活中最重要的事，在經過20多年的旅程，他終於在公眾場合中牽起另一個女性的手。

年輕充滿帥勁的臉龐，即使已經變得成熟滄桑，寂寞男神有伴了。

▲單身20年的基努李維決定找一個伴。（圖／達志影像／美聯社）

單身多年的你，可能早已不需要期待，自己一人很好，或許兩人更不好，但你可能也忘了，你無法抵擋情感，你還是會喜歡上某個人，在接受與不接受之間，你需要先知道這些。

別低估自己承受的能力

失去的感受很痛，大多數的人都能理解，傷痕讓人成長，痛楚則會讓耐受度增加，有人害怕「再度失去」，但其實即便結果再次令人遺憾，你的傷痛不會強過第一次。

▲其實你夠堅強。（圖／unsplash，以下同）

選擇不前行也是失去

當你對某人心動，提前斬斷關係，也是一種放棄與失去，你或許擁有選擇權，放棄了這個機會，但其實你還是會傷心。

愛情可能不會讓生活更美，但會變得不一樣

兩人在一起可能不是加分，但人生是需要觸發的，對方會帶入不同的世界觀，讓你的生活變得豐富，在一個你熟悉不過的世界生存，很穩定但很無趣，試著冒險永遠沒有不對，受傷又有何妨？反正你已經這麼堅強。