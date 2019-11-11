毛衣別太薄、牛仔褲少點洞！5種衣服的挑選大法　把平價貨穿出高級感

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@littleblackboots
小資女穿搭最需要精打細算，因為預算不多，選擇百搭、不容易退流行的單品很重要～像毛衣、牛仔褲等基本款都是衣櫃的必備品。雖然買不起太貴的名牌，但如果在挑衣服款式時，多注意一些小細節，避免掉容易看起來廉價的元素，就能讓平價的衣服穿出高級感！
#毛衣
入冬一定要購入毛衣，但比起薄薄的針織衫或洞洞造型的寬鬆毛衣，挑選織得紮實緊密的厚織毛衣會更經濟實惠。因為厚重毛衣耐穿，洗了不容易變形，厚重感能讓毛衣看起來品質比較好。
#西裝外套
外套不用多，擁有幾件百搭款式就很夠穿～西裝外套一直都很流行，也適合穿去各種場合。比起太合身、太緊的版型，可以改挑選略為寬鬆的剪裁，花色選擇深色或格紋，這樣比較好搭配，也更能穿出高級時尚感！
#牛仔褲
牛仔褲每個人大概都有好幾件，想要將休閒的褲子穿出高級感，可以選擇較為硬挺的版型，上面不要有破洞、圖案等太多花樣，簡單素色的款式才好搭！太具延展性的牛仔褲比較容易變形，雖然舒適但少了點質感。
#黑短靴
一雙好的黑短靴，幾乎可以搭配冬天所有的造型。挑選靴子時，鉚釘、鑲鑽…太花俏的設計容易退流行，經典的基本款才最適合購入。鞋子材質可以挑選皮革或麂皮，就算鞋子本身不貴，看起來也會比較有質感。
#小巧飾品
太大顆的寶石、珍珠如果不是真的，就很容易看起來廉價，但選擇小水鑽或小顆珍珠點綴的項鍊、耳環，就看不清楚細節，小小的裝飾可以幫樸素的穿搭增添亮點。而且小巧的飾品款式也比較不容易退流行，跟不同服裝都可以搭配。如果要選擇飾品的話，記得要挑小巧素雅的款式，才能看起來有質感。
小資女快筆記起來～下次要買衣服時，可以依照這些小撇步，挑出百搭、耐穿又超有質感的單品！