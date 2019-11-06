跟桌上型檯燈一樣大　雀巢「史上最小」膠囊咖啡機PICCOLO XS登場

▲雀巢膠囊咖啡機PICCOLO XS省空間登場。（圖／雀巢提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

秋冬是膠囊咖啡的旺季，想到微涼的早晨來杯熱飲，就感到溫暖舒暢，雀巢旗下膠囊咖啡機多趣酷思推出其系列「最小體積」的咖啡機PICCOLO XS，大小不到一張A4紙，約跟桌上型檯燈差不多大，可以自由擺放在家中各處，空間小的家庭也輕鬆駕馭。

PICCOLO XS外型承襲了旗下另一款「企鵝機」的設計，體積約13.7 X 26.3 X 27.6公分，機身面積比一張A4紙還小，萃取系統採用專業咖啡館級的15Bar高壓幫浦，1分鐘內便可煮出有crema的研磨咖啡，控水裝置採用手動切換，水量及咖啡濃淡度都能自行調節，共有2款顏色清新白、法拉利紅可選擇。

雀巢多趣酷思與Nespresso咖啡機最大不同，便是Nespresso以義式濃縮咖啡為主，多趣酷思則可依膠囊種類不同，提供較多款咖啡品項選擇，除了單品咖啡，針對花式咖啡愛好者，也推出拿鐵、卡布其諾、焦糖瑪奇朵等，另有非咖啡類飲品包括醇香奶茶、巧克力歐蕾，且也有推出「星巴克咖啡膠囊」，在家就能喝星巴克。

雀巢PICCOLO XS迷你企鵝機上市期間線推出限時「星享受超值組」，咖啡機搭配星巴克膠囊一盒，特價2,499元，再加送價值290元的玻璃咖啡杯，另外雙11優惠期間也推出多趣酷思咖啡膠囊買2條就送1盒。