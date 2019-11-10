fb ig video ETtoday search mobile

不是OG也照樣帥！全新AJ1假日系列　手錶、古錢設計超級酷

> >

編輯／Duke　圖／翻攝自Nike、Sneakernews

隨著萬聖節的過去，代表美國、加拿大等國家即將進入Holiday Season，所以各品牌都會為此準備相關商品，而Jordan Brand便於10月揭曉了全新的「Fearless Ones」系列，並且邀請FACETASM、陳冠希等潮流單位或名人打造5雙Air Jordan 1 Mid，一起來看看吧！

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

1.Air Jordan 1 Mid Fearless「Blue the Great」

由紐約藝術家Blue the Great一手打造，設計靈感來自他小時後穿過的一雙Nike鞋，而鞋面以他愛熱愛的麂皮與燈心絨製成，其中，鞋後跟的「BTG」標誌為Blue the Great的名字縮寫。預計將於11／9在Nike官網發售，定價為美金130元（約台幣3,900元）。

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

2.Air Jordan 1 Mid Fearless「Melody Ehsani」

Jordan Brand聯手洛杉磯設計師Melody Ehsani推出的鞋款，設計主要以裝飾性的金色手錶鞋扣最受矚目，其中，她於中底寫上的「IF YOU KNEW WHAT YOU HAD WAS RARE, YOU WOULD NEVER WASTE IT」，目的是要鼓勵各位發現自身擁有的能力，並且千萬不要浪費天賦。預計將於11／15在Nike官網發售，定價為美金130元（約台幣3,900元）。

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

3.Air Jordan 1 Mid Fearless「FACETASM」

來自日本的新銳品牌FACETASM，以自身對東京的印象為靈感，打造了這雙Air Jordan 1 Mid Fearless「FACETASM」，其中，品牌標誌性的皺褶設計與編織標籤，都會出現在鞋款上。預計將於11／21率先登陸FACETASM表參道店，隔日則在Nike官網與指定專賣店上架，定價為日圓13,000元（約台幣3,650元）。

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

4.Air Jordan 1 Mid Fearless「Maison Chateau Rouge」

使用烙印貫穿鞋款設計的手法，出自於巴黎時尚品牌Maison Chateau Rouge之手。其中，鞋款採用較柔和的藍色、黃色以及棕色，來代表品牌創辦人的非洲血統。預計將於11／30在Nike官網發售，定價為美金130元（約台幣3,900元）。

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

5.Air Jordan 1 Mid Fearless「Edison Chen」

由華人潮流代表陳冠希打造的鞋款，其設計手法與先前發售的CLOT X Air Force 1「藍絲綢」相似，同樣採用刺繡的編織尼龍鞋面，不過，該鞋款的Swoosh（勾勾）Logo則以漸層的方式延伸到後跟，而鞋扣部分使用傳統中國的硬幣。預計將於12／7在Nike官網發售，定價尚未公開。

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

▲Air Jordan 1 Mid「Fearless Ones」系列。（圖／翻攝自Nike）

►青春洋溢的秘訣

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

HolidaySeason, FearlessOnes, 陳冠希, AirJordan1, BluetheGreat, MelodyEhsani, FACETASM, MaisonChateauRouge, EdisonChen, CLOT, 絲綢
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才

金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才

IU、金所炫都靠「濕敷」養肌！5個必知神技巧　小棕瓶、青春露超適合

IU、金所炫都靠「濕敷」養肌！5個必知神技巧　小棕瓶、青春露超適合

北歐鮮肉IG上大秀八塊肌＋人魚線　俊俏臉龐撞臉男星，唱歌還超好聽

北歐鮮肉IG上大秀八塊肌＋人魚線　俊俏臉龐撞臉男星，唱歌還超好聽

GD當年買不起，長大後直接聯名！PEACEMINUSONE X AF1開搶日期曝光 光棍節喝咖啡最划算！星巴克、伯朗買一送一 時間大公開 泫雅、Jennie示範最夯霧感髮色「蜂蜜茶灰」　染上顯白搭配羊毛捲更可愛 追到天菜的代價！有「運動員男友」的5個辛酸　越帥越沒安全感 2秒快速加熱　上班族必備「迷你飲水機」放桌上就能泡咖啡、煮泡麵　 能跟李榮浩一起成長！楊丞琳：「結婚是我做過最勇敢的決定」 歐陽娜娜日常必備的4款愛用護唇膏　其中竟有平價萬用神器

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面