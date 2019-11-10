不是OG也照樣帥！全新AJ1假日系列　手錶、古錢設計超級酷

編輯／Duke 圖／翻攝自Nike、Sneakernews

隨著萬聖節的過去，代表美國、加拿大等國家即將進入Holiday Season，所以各品牌都會為此準備相關商品，而Jordan Brand便於10月揭曉了全新的「Fearless Ones」系列，並且邀請FACETASM、陳冠希等潮流單位或名人打造5雙Air Jordan 1 Mid，一起來看看吧！

1.Air Jordan 1 Mid Fearless「Blue the Great」

由紐約藝術家Blue the Great一手打造，設計靈感來自他小時後穿過的一雙Nike鞋，而鞋面以他愛熱愛的麂皮與燈心絨製成，其中，鞋後跟的「BTG」標誌為Blue the Great的名字縮寫。預計將於11／9在Nike官網發售，定價為美金130元（約台幣3,900元）。

2.Air Jordan 1 Mid Fearless「Melody Ehsani」

Jordan Brand聯手洛杉磯設計師Melody Ehsani推出的鞋款，設計主要以裝飾性的金色手錶鞋扣最受矚目，其中，她於中底寫上的「IF YOU KNEW WHAT YOU HAD WAS RARE, YOU WOULD NEVER WASTE IT」，目的是要鼓勵各位發現自身擁有的能力，並且千萬不要浪費天賦。預計將於11／15在Nike官網發售，定價為美金130元（約台幣3,900元）。

3.Air Jordan 1 Mid Fearless「FACETASM」

來自日本的新銳品牌FACETASM，以自身對東京的印象為靈感，打造了這雙Air Jordan 1 Mid Fearless「FACETASM」，其中，品牌標誌性的皺褶設計與編織標籤，都會出現在鞋款上。預計將於11／21率先登陸FACETASM表參道店，隔日則在Nike官網與指定專賣店上架，定價為日圓13,000元（約台幣3,650元）。

4.Air Jordan 1 Mid Fearless「Maison Chateau Rouge」

使用烙印貫穿鞋款設計的手法，出自於巴黎時尚品牌Maison Chateau Rouge之手。其中，鞋款採用較柔和的藍色、黃色以及棕色，來代表品牌創辦人的非洲血統。預計將於11／30在Nike官網發售，定價為美金130元（約台幣3,900元）。

5.Air Jordan 1 Mid Fearless「Edison Chen」

由華人潮流代表陳冠希打造的鞋款，其設計手法與先前發售的CLOT X Air Force 1「藍絲綢」相似，同樣採用刺繡的編織尼龍鞋面，不過，該鞋款的Swoosh（勾勾）Logo則以漸層的方式延伸到後跟，而鞋扣部分使用傳統中國的硬幣。預計將於12／7在Nike官網發售，定價尚未公開。

►青春洋溢的秘訣

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App