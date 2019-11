不是OG也照樣帥！全新AJ1假日系列　手錶、古錢設計超級酷

編輯/Duke 圖/翻攝自Nike、Sneakernews

隨著萬聖節的過去,代表美國、加拿大等國家即將進入Holiday Season,所以各品牌都會為此準備相關商品,而Jordan Brand便於10月揭曉了全新的「Fearless Ones」系列,並且邀請FACETASM、陳冠希等潮流單位或名人打造5雙Air Jordan 1 Mid,一起來看看吧!

1.Air Jordan 1 Mid Fearless「Blue the Great」

由紐約藝術家Blue the Great一手打造,設計靈感來自他小時後穿過的一雙Nike鞋,而鞋面以他愛熱愛的麂皮與燈心絨製成,其中,鞋後跟的「BTG」標誌為Blue the Great的名字縮寫。預計將於11/9在Nike官網發售,定價為美金130元(約台幣3,900元)。

2.Air Jordan 1 Mid Fearless「Melody Ehsani」

Jordan Brand聯手洛杉磯設計師Melody Ehsani推出的鞋款,設計主要以裝飾性的金色手錶鞋扣最受矚目,其中,她於中底寫上的「IF YOU KNEW WHAT YOU HAD WAS RARE, YOU WOULD NEVER WASTE IT」,目的是要鼓勵各位發現自身擁有的能力,並且千萬不要浪費天賦。預計將於11/15在Nike官網發售,定價為美金130元(約台幣3,900元)。

3.Air Jordan 1 Mid Fearless「FACETASM」

來自日本的新銳品牌FACETASM,以自身對東京的印象為靈感,打造了這雙Air Jordan 1 Mid Fearless「FACETASM」,其中,品牌標誌性的皺褶設計與編織標籤,都會出現在鞋款上。預計將於11/21率先登陸FACETASM表參道店,隔日則在Nike官網與指定專賣店上架,定價為日圓13,000元(約台幣3,650元)。

4.Air Jordan 1 Mid Fearless「Maison Chateau Rouge」

使用烙印貫穿鞋款設計的手法,出自於巴黎時尚品牌Maison Chateau Rouge之手。其中,鞋款採用較柔和的藍色、黃色以及棕色,來代表品牌創辦人的非洲血統。預計將於11/30在Nike官網發售,定價為美金130元(約台幣3,900元)。

5.Air Jordan 1 Mid Fearless「Edison Chen」

由華人潮流代表陳冠希打造的鞋款,其設計手法與先前發售的CLOT X Air Force 1「藍絲綢」相似,同樣採用刺繡的編織尼龍鞋面,不過,該鞋款的Swoosh(勾勾)Logo則以漸層的方式延伸到後跟,而鞋扣部分使用傳統中國的硬幣。預計將於12/7在Nike官網發售,定價尚未公開。

