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基努李維藝術家女友「銀白髮」超脫俗　3款白色系髮色染完仙氣爆棚

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編輯／JJ

演藝圈的黃金單身漢基努李維（Keanu Reeves）孤身近20年，近期終於宣告脫單，娛樂圈與粉絲們都驚訝萬分，也都給予滿滿的祝福。基努李維在一場電影晚宴時牽著女友藝術家Alexandra Grant 出席，也大方面對鏡頭拍照，身材高挑、纖細的Alexandra Grant留著銀白頭髮，讓她顯得相當氣質出眾。

►女人變美秘訣

▲基努李維女友髮色。（圖／路透、Pinterest）

▲兩人緊緊牽著手，看起來超幸福～（圖／路透）

Alexandra Grant 與基努李維有許多共通點，其中之一就是都不愛打扮，所以一直以來都是留著這一頭銀白長髮，也並不刻意整理，但是隨手一紮卻能營造脫俗氣質。

並不是只有老人才能頂著一頭白髮，像是這種極淺的「白色系」髮色，其實非常好看！雖然在亞洲國家看似有些高調，但是染對了絕對能讓你仙氣爆棚，特別又有個性，以下就來看看幾種「白色系」染髮範例：

▲基努李維女友髮色。（圖／路透、Pinterest）

▲不用多加修飾，銀白髮色就能給人一種脫俗的氣息。（圖／翻攝自IG@grantalexandra）

＃銀白髮色

其實許多歐美影星都曾經染過這樣的銀白髮色，像是超模卡拉、小珍妮佛、克莉絲汀史都華…等等，都是個性極其鮮明的女星。不過「銀白」髮色還是建議皮膚白皙、偏冷色調膚色的女孩染，才不會有灰灰髒髒的感覺～

▲基努李維女友髮色。（圖／路透、Pinterest）

▲基努李維女友髮色。（圖／路透、Pinterest）

＃白金髮色

對於亞洲人的膚色來說，還是加點暖色調比襯膚，像是這種偏金的極淺灰白色，就很適合。也是許多韓女星的選擇，搭配上乾淨的妝容，可以營造空靈少女感，對於膚色上也比較沒有限制。

▲基努李維女友髮色。（圖／路透、Pinterest）

▲（圖／翻攝自Pinterest）

▲基努李維女友髮色。（圖／路透、Pinterest）

▲基努李維女友髮色。（圖／路透、Pinterest）

▲太妍、高俊熙的白金髮色超空靈～（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss、@gojoonhee、微博）

＃漸層

如果覺得整頭染太高調，也想省去布丁頭的麻煩，就可以嘗試看看這類型上深、下淺的漸層髮色。越接近底部漂的越白，有一種挑染的感覺，喜歡歐美風的女孩一定愛～

▲基努李維女友髮色。（圖／路透、Pinterest）

▲基努李維女友髮色。（圖／路透、Pinterest）

▲長髮、短髮都能採用漸層方式。（圖／翻攝自Pinterest）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

基努李維, Keanu Reeves, Alexandra Grant, 銀白髮色, 白色系, 染髮, 髮色
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