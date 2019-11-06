楊千霈二女兒都穿舊衣　被指不公平逛麗嬰房添新貨兼舒壓

▲楊千霈出席麗嬰房2019秋冬新裝秀。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

麗嬰房今舉辦秋冬新裝秀，8月才生下二寶「Q妹」的楊千霈，牽著小模特兒一起走秀，滿場童裝立刻激發她的搭配魂，開心分享一件童衣多種穿搭方法，完全展現精算媽咪本事，她透露二女兒與大女兒「娃寶」相差1歲5個月，因此衣服能銜接上，二女兒完全接手舊衣，「朋友說不能都讓妹妹穿姊姊的衣服，不公平，今天參加活動剛好可以添新貨。」

▲楊千霈與小模特兒一同走秀示範新裝。（圖／品牌提供，以下同）

楊千霈透露大女兒娃寶嚴重吃醋，看見妹妹吸奶嘴也跟著吸，看到楊千霈親餵也想湊一口，讓照顧嫩嬰已嚴重睡眠不足的她，更感受甜蜜的負荷。工作行程也相當緊湊，她第9度擔任金馬獎紅毯主持人，她坦言：「進度嚴重落後，連衣服都還沒定裝，我不奢望典禮前瘦回46公斤，只希望老天保佑順順利利了。」

▲楊千霈有女萬事足，大女兒娃寶（右）開始吃二女兒Q妹的醋。（圖／翻攝楊千霈臉書）

對楊千霈而言，逛麗嬰房新裝已是抒壓行程，她對動物圖騰的設計毫無抵抗能力，相中品牌招牌圖騰的大象針織衫、貓咪洋裝等，她立刻與自己的衣櫥連結，一套套親子裝已在她腦中浮現，問及掃嬰童用品最瘋狂的經驗，她招認：「一次在麗嬰房買齊同款鞋3種顏色，娃寶喜歡嘛！結果現在3雙都不能穿，等妹妹接收了。」

▲楊千霈的必敗款是大象衣，因為女兒會唱的第一首童謠就是《大象》。