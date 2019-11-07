【奧斯塔羅】最近職場有機會翻身嗎？

工作這檔事

大概是我們人生中最重要事情之一

而面對職場的發展

你知道最近的運勢如何嗎？

趕快和奧斯老師一起來看看

最近職場有機會翻身嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，最近在職場上要翻身就比較差強人意了，畢竟這樣的牌組所代表碎嘴八卦與小人，所以挑選到這組牌的你，在工作上要多留意和同事之間的相處以及同事之間的八卦謠傳，並且建議你不要加入討論或是發表意見，因為這樣的牌組有說者無意聽者有意的意思，所以要多注意囉！

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選到這組牌的朋友，奧斯老師要說你是苦盡甘來了，這樣的牌組代表貴人相助以及主管賞識，大多時候代表主管對你的評價提升以及貴人相助，另外，一直以來對於工作的付出與努力，也將受到同事稱讚與主管的肯定，因此挑選到這組牌的朋友，最近在工作上的辛苦付出，都將有望獲得回饋，不過，奧斯老師要提醒你，若接下來有新工作的出現，可要努力爭取了，因為這將對你明年的工作運勢，有很大的幫助喔！

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選到這組牌的朋友，奧斯老師要提醒你最近在工作上的合作問題，畢竟這樣的牌組代表是欺騙與隱瞞，若是近來有要簽屬合約，將有可能出現對方的惡意欺騙，因此面對近期的合作關係，你可就要多花點心思觀察或是試探對方的想法，而若是早已存在的合作關係，則要花點時間檢查合作內容與狀況，另外，這樣的狀況也可能存在於公司內的跨部門合作，要多加注意囉！

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選到這組牌的朋友，建議你將注意力放在自身身上，因為這樣的牌組出現，代表工作運勢的平淡，並且也顯示出了健康上的問題，而奧斯老師建議男性朋友留意頸椎、腰椎以及四肢的痠痛，女性朋友則是要留意婦科疾病的問題了，所以近期要多注意自己的身體狀況喔！

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