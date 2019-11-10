讓郊遊時光立刻升級的簡易車棚　收起來像瑜伽墊

▲MoonShade簡易車棚 。（圖／翻攝Kickstarter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

秋光正好，許多民眾趁周末假日到野外郊遊，享受半日清閒，但多變的台灣天氣難以捉摸，近期有美國團隊開發一款新式簡易車棚MoonShade，主打能輕鬆安裝之外，收納起來時僅一袋瑜伽墊般的大小，讓使用者在戶外郊遊時能遮陽。

在市面上已經有不少車輛遮陽棚的相關產品，但像是MoonShade這樣較為簡單且易拆卸安裝的設計算是少見，MoonShade以小面積卻好攜帶的設計見長，展開時它可提供2.74 Ｘ 2.13公尺大小的覆蓋，約莫可以放置2至3人的小餐桌與餐椅。

覆蓋的織布由較厚的聚酯纖維製成，頂部也有UV的防曬塗層，確保可以達到防曬效果，而在底部則增加反射處理，若是在較暗的天色或夜晚下，底車棚下掛上照明燈，可以反射更多光線，中央的支架有登山扣設計，以方便掛上照明吊燈。

若作為車棚，在車子的該側採用吸盤方式固定，不需要特別安裝任何溝槽，可以靈活運用，拿下來也不著痕跡，此外也附上拉繩根木樁，讓使用者在風力較大的情況下能加以固定，此外4個登山扣的配件，也能讓MoonShade方便在各種情況下固定。

目前MoonShade正在Kickstarter募資平台上進行集資，現已達到生產門檻，集資價格從300元美金起，折合台幣約9,100元。