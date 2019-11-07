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【奧斯塔羅】你是個留戀過去的人嗎？

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▲你是個留戀過去的人嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

過往的人事物
放不下
或習慣回頭

今天奧斯就要和你一起來看看
你是不是個留戀過去的人！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，你的留戀剛好而已，因為這樣的牌組代表念情與辛苦，不難發現你不是個容易放下過去的人，尤其是傷心難過的事情，你總是往心裡去，即使時間久了，你終究還是放不下，而特別的是過去的事情，你不是那種老掛在嘴邊卻默默為過去保留位置的人，因為平常的你不會去在意，但只要類似的事情發生，你就會重新拿出來緬懷，因此某種程度來說，你的念舊程度不低喔！

牌ll

選到這牌組的朋友，你就是個標準矛盾的人，面對過往的事情或狀況，明明知道應該大步向前，但只要面臨決定時就沒辦法下決定，因此這樣的牌組代表選擇或是猶豫，而你的念舊程度於自己在意的事情方面表現的最明顯喔！

牌lll

選到這牌組的朋友，你不是個留戀的人，這樣的牌組代表遠景與發展，對你來說，過去的時間就應該讓它過去，為何還要放在心上阻礙自己前進呢？當然你也不是鐵石心腸或是不念舊情的人，是因為對你來說，你會覺得過去的事情都已成定局，沒必要去緬懷或是走不開，因為現在的你根本無力改變些什麼，與其花時間在懷念或走不出來，倒不如好好想想這件事讓自己學到了什麼？然後好好的朝未來努力，所以奧斯不得不說你可不是個太過於念舊的人唷！

牌lV

選到這組牌的朋友，你們就是個標準不留戀的人，這樣的牌組代表主見與想法，面對過去發生的事情，你不會是個讓自己吊在那個情緒太久的人，因為你知道未來的道路還很長也有很多事要解決，若這樣的關卡都過不了，那你要如何面對未來的人生，因此你會學著將過去的事情或情緒好好消化，並且不會勉強自己不去思考，你反而會逼自己去面對，因為當你無所畏懼的面對後，事情也就解決了，未來你就可以心無旁鶩的繼續向前囉！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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