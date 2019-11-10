奧斯塔羅12星座一周運勢1111-1117　天秤、天蠍錢包破洞

20191111-1117奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：牡羊座事業運最旺！學／事業方面，下周將出現許多選擇機會，並且也有接到更多工作的可能性，雖然下周在學／事業方面或許會比較辛苦，但因為可以預見之後狀況良好，所以奧斯建議下周要好好把握做事的機會喔！

TOP2：雙子座愛情運最旺！雙方積極踏實的為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是順心愉悅的感情周期。

TOP3：處女座金錢運最旺！正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將有望讓你感到滿足。

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：事業方面，存在著力不從心的狀況，即使是早已習慣的工作內容，還是會有力不從心的狀況，而下周工作上瑣碎的事物也多了起來，讓自己感到煩躁許多，所以下周處理工作內容上要多點耐心，不要讓情緒影響到自己的工作。

2.天秤座愛情運需要留意：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，與另一半存在的溝通問題，下周將重蹈覆轍，因此奧斯建議下周若有爭執發生，必須要多花點心思好好解決，不要有讓時間解決的想法喔！

3.巨蟹座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備囉！

牡羊座

開運顏色：紫色

幸運數字：20

整體運勢★★★★

解析：牡羊座的朋友，下周對於自己的事情都能靈活掌握且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此信任感提升不少，因此下周將會是倍感踏實的一周，要好好把握囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原地，所以奧斯建議下周在感情上，如果有想改變的想法，像是相處方式或是溝通問題等，都要好好把握，因為結果將會相當良好喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周將出現許多選擇機會，並且也有接到更多工作的可能性，雖然下周在學／事業方面或許會比較辛苦，但因為可以預見之後狀況良好，所以奧斯建議下周要好好把握做事的機會喔！

金錢運勢★★★

解析：錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

金牛座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字：42

整體運勢★★

解析：下周金牛朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己倍感壓力，另外就目前舊有的事情來說，也存在無法有效控制的隱憂，因此建議下周要先將自己的工作做好，再去接受其他的事務請求，否則將容易連帶自己的工作也搞砸了，可就本末倒置囉！

愛情運勢★★

解析：感情運勢方面，下周和另一半的溝通出現了滿大的問題，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽，另外，如果感情不忠誠的朋友下周可能會被發現喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，顯得無法有效掌握自己的工作或是接到許多超出自己能力的工作，而這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累許多，需多加注意。

金錢運勢★★★

解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要注意開源節流，避免因一時的花費讓自己的經濟壓力吃緊許多。

雙子座

開運顏色：銀色

幸運數字：63

整體運勢★★★★

解析：對於現況的不滿足，讓雙子朋友下周變得積極許多，另外，下周的態度與想法也變得踏實，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎，值得一提的是奧斯建議可多做學習的動作，因為下周學習運相當良好，所學的都將有機會是日後所缺乏的，因此要多把握這樣難得學習運喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方積極踏實的為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是順心愉悅的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：自我能力的提升，在下周完全反應在工作上，而踏實實際的工作態度也讓自己顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

巨蟹座

開運顏色：綠色

幸運數字：51

整體運勢★★

解析：下周巨蟹的朋友，累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上與生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦，另外，因為這樣的狀況也導致一些問題的產生，所以奧斯提醒下周要多加注意一下，適時的放鬆或許能改善一下狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方雖然都願意為這段感情努力，但卻忽略了對方的想法或感覺，導致這樣的努力打了折扣，另外，加上彼此對於感情的想像太過美好，下周面臨現實狀況時將感到些許落差，要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業的部份較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你在目前的工作環境平穩行事，但若是自有事業的朋友，下周則就要注意事業停滯的狀況，得要抓緊腳步多努力些囉！

金錢運勢★

解析：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備囉！

獅子座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：75

整體運勢★★★★

解析：過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態，這也讓獅子朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下了，話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要讓自己始終是忙碌的狀態喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感到些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式調整未來的步伐，因此下周將會是穩定前進的一周，要好好把握。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，積極想突破現況，原因來自於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面要多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步調會是件好事唷！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資囉！

處女座

開運顏色：天空藍

幸運數字：94

整體運勢★★★★★

解析：下周處女的朋友，將是個理性思考的一周，並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱著你的事下周將更加明朗，另外，下周對於事情的掌控度也提高許多，甚至能夠明確掌握手邊工作的成功因素，讓你做起事來事半功倍，會是個相當有氣勢的一周。

愛情運勢★★★★★

解析：長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，一直以來的溝通將開啟良好的連鎖反應，而兩人心靈也會有更大的共鳴。單身朋友下周將有桃花出現，而這樣的桃花來自於職場，要好好注意喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周將是突飛猛進的一周，努力的結果將會開始顯現，而手邊的工作也會進入相當穩定的開始。若對於現況不滿足的朋友，下周也將獲得相當大的改善。

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報將有望讓你感到滿足。

天秤座

開運顏色：褐色

幸運數字：86

整體運勢★★★

解析：許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度降低許多，也存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓天秤朋友有點措手不及，奧斯建議下周做事或決定時，要謹慎考慮，才能避免莽撞行事的狀況喔！

愛情運勢★★

解析：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，與另一半存在的溝通問題，下周將重蹈覆轍，因此奧斯建議下周若有爭執發生，必須要多花點心思好好解決，不要有讓時間解決的想法喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，計畫受到阻礙的狀況更加明顯，有可能是規劃已久的事情在下周意外被打斷，或是一直以來都穩定的事情在下周動盪了起來，因此下周需要多加注意囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運一般，不太有進財的機會。另外，也要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能喔！

天蠍座

開運顏色：白色

幸運數字：01

整體運勢★★

解析：下周天蠍座的朋友，呈現較為低迷的狀況，內心的煩燥感毫無來由的提升，也讓自己下周感到不愉悅，而這樣的狀況有一部分來自於對自我的壓力，漸漸的下周顯得有點吃力，因此奧斯提醒要放輕鬆點才會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：下周面對感情的情緒起伏大了許多，開始覺得對方的付出似乎少了點，而自己對感情的付出總是大上許多，而這樣不平衡的狀況，將影響你下周的感情生活，奧斯提醒下周要多加注意了。

事業（學業）運勢★★

解析：事業方面，存在著力不從心的狀況，即使是早已習慣的工作內容，還是會有力不從心的狀況，而下周工作上瑣碎的事物也多了起來，讓自己感到煩躁許多，所以下周處理工作內容上要多點耐心，不要讓情緒影響到自己的工作。

金錢運勢★★

解析：整體財運不佳，下周要盡量避免支出一些不必要的花費，以免讓自己在月底時經濟吃緊。

射手座

開運顏色：橘色

幸運數字：88

整體運勢★★

解析：下周射手座的朋友要注意自己的情緒反應，因為下周將是情緒起伏較大的一周，面對一直以來堅持的事情容易感到無力。另外，下周對於自我能力的懷疑狀況也要多加注意，以免失去一些好機會喔！

愛情運勢★★

解析：雙方過去的問題將逐漸浮現，雖然彼此願意溝通但效果不彰，因此下周要注意因情緒而導致的脾氣喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：情緒上的混亂直接影響的就是學／事業方面，下周要注意情緒導致亂下決定的狀況，奧斯建議面臨決定或狀況時要學習先將情緒擺一邊喔！

金錢運勢★★

解析：有投資理財的朋友多留意狀況。另外，下周要避免購買不必要的東西喔！

魔羯座

開運顏色：黃色

幸運數字：66

整體運勢★★★

解析：下周魔羯朋友自信消退許多，並且很多事情也都必須要親手親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己有點喘不過氣，奧斯提醒下周要多相信自己一些，才能妥善處理事情。

愛情運勢★★★

解析：在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周不論是安全感不足或是沒信心，都該與另一半好好溝通以改善狀況。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事，最後導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援喔！

金錢運勢★★

解析：下周偏財運勢不佳，要多注意投資上的風險以及自己的花費是否正確。另外，下周將有破財的機會，要多加注意了。

水瓶座

開運顏色：灰色

幸運數字：25

整體運勢★★★★

解析：下周水瓶朋友顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸緩和下來，而這樣的狀況也讓一直以來忙碌的你，終於有時間好好思考未來了，奧斯提醒你要好好享受下周的安穩時間喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為這段感情付出更多，因此下周雙方將相處得更加融洽。單身的朋友下周可以注意一下，或許會有不小心擦出的火花，讓你感受到愛情的美好喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業將是一次的轉機，所以一定要好好的努力，因為這將奠下你日後在工作與學業上是輕鬆或是辛苦的重要時刻，因此避免粗心大意與疏忽的狀況是你下周最重要的功課。

金錢運勢★★★★

解析：正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財。有意投資的朋友，奧斯建議海外標的會比較好喔！

雙魚座

開運顏色：藍色

幸運數字：94

整體運勢★★

解析：下周雙魚朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時猶疑不定，並且也無法作決定事情，而下周對於自信的流失也增加了對自我的不確定感，會是比較辛苦的一周，所以奧斯提醒下周要多加留意自己的狀況，並增加對於事情的了解度，才會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：雙方在下周將產生些許的衝突，導致面對這些情感時，有了休息的念頭，因此下周要多加留意另一半的狀況，也盡量避免將自己的情緒影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面產生許多問題，而自己也無法有效的找出問題點，導致局面發展不佳，所以下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運低迷，要避免不必要的開銷。投資方面，不熟悉的投資標的或方式不建議嘗試，有錢財失去的可能性。

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