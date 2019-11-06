林威助、周思齊戴錶跑趴「比打球緊張」　暖心鼓勵中華隊前進世界

▲中信兄弟象總教練林威助與「中職劉德華」周思齊時尚初體驗獻給CITIZEN。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

11月全國上下為棒球沸騰，世界12強棒球賽昨（5日）由中華隊首戰波多黎各隊大勝，時隔一日拉回時尚界，「中職劉德華」封號的周思齊與總教練林威助今天不打球，穿上筆挺西裝現身CITIZEN 新品發表，獻出時尚處女秀難掩緊張心情。

中信兄弟象總教練林威助與「中職劉德華」周思齊在球場表現亮眼，不過轉戰時尚界，卻是生澀不過的初體驗，CITIZEN旗下戶外品牌系列PROMASTER於今（6日）發表新品，兩人戴上光動能GPS衛星對時旗艦腕錶F990站台，林威助表示，「私下就喜歡戴大一點的手錶，這款是鈦金屬製成，一點也不會增加重量。」

▲中信兄弟象總教練（圖左）林威助與「中職劉德華」周思齊現身CITIZEN。（圖／品牌提供）

而去年底考上師大臺灣史研究所的周思齊，坦言以前在球場沒有戴手錶的習慣，不過現在多了學生身份，「時間觀念很重要。」周思齊也補充，「最喜歡手錶的光動能，很像吸收光合作用一樣，省去換電池的麻煩。」





▲總教練林威助（圖左）與周思齊為中華隊加油打氣。（圖／記者鮑璿安攝）

當然兩人難免被問及初次跑時尚趴的心得，林威助與周思齊露出腼腆笑容，「看到這麼多媒體還是有點緊張，但是覺得很新鮮也很好玩。」而後也不忘為出戰世界12強棒球賽的中華隊加油打氣，林威助期待，「除了在台灣的舞台，也希望中華隊在世界佔有一席之地。」回到CITIZEN的品牌精神Better Starts Now，「每一步都是突破。」

▲（依序）林威助佩戴GPS衛星對時錶CC7015-55E，NT$99,800；周思齊佩戴CC7014-82E，NT$93,800。（圖／品牌提供）

旗艦光動能GPS對時飛行腕錶CC7014-82E ，與 PROMASTER 30週年限量錶款家族中的CC7015-55E腕錶，採用鈦金屬為材，就如同林威助所說非常輕巧，錶款以飛行儀表板為概念發想，多層次的面盤更有5個層次的視覺效果，CC7015-55E腕錶背底蓋刻有PROMASTER 30週年Logo及限量編號，增添了腕錶的珍稀性。

▲潛水錶BN2038-01L藍紅色錶款NT$25,800；BN2039-59E紅色錶款NT$26,800（圖／記者鮑璿安攝）

潛水錶款系列則有水深測量70米加上200米防水，放大指針與簡約刻度呈現乾淨的錶盤，採用藍色及綠色的夜光塗層提醒目前水深的辨識及當前時間，彰顯戶外運動的帥度。

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