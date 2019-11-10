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2秒快速加熱　上班族必備「迷你飲水機」放桌上就能泡咖啡、煮泡麵　

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編輯／Emily　圖／翻攝自thanko.jp、brando.com

上班族們一整天被困在電腦桌前，不管是太忙碌或太懶，常常沒空去茶水間裝水。但為了維持身體健康，時時補充水分非常重要，日本推出了一款迷你飲水機，可以解決這個問題。體積小小的飲水機，辦公桌就放得下，不只是倒出冷水，還能快速加熱，泡咖啡、煮泡麵都不用離開座位半步！

▲迷你飲水機。（圖／翻攝自thanko.jp）

迷你飲水機超方便，只要將一般市售的寶特瓶瓶蓋換成飲水機專用蓋（有28mm、30mm兩種規格），再把瓶子裝上機器就可以使用了。想喝一般溫水可以將按鈕旋轉至warm，水溫約45度，想將熱水煮沸，可以轉到90度hot，只要兩秒就可以快速加熱，不管是要泡咖啡、煮泡麵都行。

▲迷你飲水機。（圖／翻攝自thanko.jp）

▲迷你飲水機。（圖／翻攝自thanko.jp）

▲迷你飲水機。（圖／翻攝自thanko.jp）

有了這款飲水機，真是上班族的福音！不管是忙到沒時間或懶到不想動，連茶水間都不用去，待在自己的位子就可以吃吃喝喝，冬天也不用怕裝的水冷掉，隨時都有熱熱的水可以喝～

▲迷你飲水機。（圖／翻攝自thanko.jp）

迷你飲水機體積小不佔空間，一個人使用剛剛好～可以塞得進辦公桌，放在家中臥房也很合適，賴在床上隨時都能喝杯熱水。它售價7,980 日圓（約台幣 2233 元），真的好想購入呀！

▲迷你飲水機。（圖／翻攝自thanko.jp）

▲迷你飲水機。（圖／翻攝自thanko.jp）

除了小型飲水機，之前國外也曾出過超方便的迷你桌上型冰箱。小巧的體積同樣很適合放辦公桌上，剛好可以冰一瓶可樂、啤酒等罐裝飲料，這樣就不用跟大家一起放共用冰箱，也不需要擔心被偷喝走了。

▲迷你飲水機。（圖／翻攝自thanko.jp）

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關鍵字：

迷你飲水機, 飲水機, 日本, 小物, 雜貨, 上班族, 懶人
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