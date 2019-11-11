1111買面膜最聰明！用量大快囤貨　保濕亮白、拉提緊緻都需要

▲敷臉很重要，趁1111快囤貨。（圖／Unsplash）

時尚中心／綜合報導

今天是1111購物節，各大電商平台都祭出優惠好康，精打細算的小資女一定要把握機會，捨不得出手的好物都要在今天敗一波了。例如平常用量不小的面膜，就要趁今日下手，「Her和她」熱賣的PS美美妍水感修修保濕平衡面膜、打光修修淨透亮白面膜與彈力面膜，都是日常必備品，囤貨也不會有罪惡感。

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正值秋冬換季，肌膚的狀況肯定不少，一日都偷懶不得，打好基底是美麗關鍵，韓國直送的PS美美妍水感修修保濕平衡面膜，正是忙碌女性的急救聖品，特色是添加益生菌，並運用珍珠微導膜與臉部完美貼合，讓每寸肌膚都能直接感受到不同，而面膜袋中多的精華可倒出抹再脖子或其他身體部位，一絲一毫都不浪費。

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PS美美妍同時推出打光修修淨透亮白面膜與彈力面膜，滿足不同膚質與需求的女性，1111購物節狂打的商品優惠可能讓人迷失，但面膜沒有衝動購物的問題，因為實在是生活必需品啊！

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