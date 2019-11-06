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別再嘴硬說只是朋友，「5個行為」判定你已精神出軌

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▲▼「5個行為」判定你已精神出軌。（圖／Unsplash）

▲根據研究，精神出軌比肉體出軌更難修復關係。（圖／Unsplash，以下同)

編輯 / Lily

最近演藝圈許多出軌事件吵得沸沸揚揚，當配偶提出侵犯配偶權，不見得是抓姦在床，更多的可能是感受另一半的心已不在身邊。《今日心理學》將出軌定義為一段親密關係，取代本來伴侶位置，甚至影響了原先伴侶的關係。

▲▼「5個行為」判定你已精神出軌。（圖／Unsplash）

出軌是個負面詞彙，不論戀愛也好、結婚也罷，當擁有一位固定伴侶，你狠不下心腸割捨，原本在他身上求不得的，進而向外尋求，不解決原先問題，又再製造出新的混亂。

很多人會問，你能容忍肉體出軌，又或是精神出軌呢？身體出軌若只涉及生理需求還較容易被定義，比起來精神出軌更容易被另一半發現，因為人一心不能二用，當你的專注、心力與愛分到別人身上時，伴侶能明顯感到疏遠與寂寞。

▲▼「5個行為」判定你已精神出軌。（圖／Unsplash）

根據《今日心理學》分析，肉體出軌或許一時衝動，精神出軌卻是把從前放在伴侶身上的愛護和關心，轉嫁到另一位身上。認真說起，精神出軌更難修復與原先伴侶的關係。如果不想一錯再錯，建議和新對象劃清關係，要不然就和伴侶先坦白才是上策。

▲▼「5個行為」判定你已精神出軌。（圖／Unsplash）

5個行為判定你是否精神出軌

1.和對方無時無刻都在傳訊息

只有一有時間就和對方分享心情，無論大小事情都要和對方報告，每天緊握手機不放。

2.和另一半刻意隱瞞你們的事

或許沒什麼，但潛意識會想對另一半隱瞞，又或是他不想你去做，你仍執意去做。

3.不提自己的伴侶

只要別人不問，並不會刻意提起自己有另一半，或是結婚，為自己留下可能的發展機會。

4.另一半不再是第一位

想要看電影或是想開發新餐廳，想找的不再是伴侶，而是想空出時間給別人。

5.會吃醋 在意他和別人的互動

失去和普通朋友間的分寸，想分分秒秒都能見面，很在意他的任何大小事。

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關鍵字：

出軌, 愛情, 婚姻, 精神出軌, 肉體出軌
fashion.net

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