秋冬是靴子的季節！學日妞穿上時髦度激增　長褲、裙裝都能搭

揮別高溫而讓人感到情緒高昂的季節，隨著氣溫的逐漸降低，穿搭也應該會轉而往沉著、大人感的風格吧。暫時放下輕便的涼鞋或運動鞋，想在秋冬兩季營造出理想的季節印象，就不能少了以靴款為重點的造型。

比較不容易受季節限制，即使秋天過了之後也能在冬日裡繼續穿搭，合腳的中筒靴款就是一款必備的鞋履單品。介於小腿與腳踝間的鞋筒高度，不管是將整個鞋身露出還是隱藏在下身單品中都能有時髦的造型表現。想為接下來的日常穿搭做足高分時尚度的準備，就參考以下日本品牌的靴款穿搭來增添衣著的選搭靈感吧。

日常寬褲 X 中筒靴

在決定長褲的搭配鞋款時，往往會忽略的靴子其實也是可以相搭的單品。雖然會以為長褲的褲管會將靴筒遮住，但其實鞋身若隱若現並將腿部肌膚包覆住反而是本季相當時髦的穿搭方式之一。

都會直筒褲 X 中筒靴

靴子的線條本來就給人一股酷帥印象，在穿搭時若能以都會感覺的造型與靴子相互組合，就能凸顯靴子的中性率性感風格。同樣可以以長褲搭配、以套裝的方式或是單純以西裝外套完成穿搭都能表現出過目難忘的時髦氛圍。

淑女裙裝 X 中筒靴

混搭的定義通常會建立在兩個以上風格感不同的單品組合，想要穿搭出理想的混搭衣著感，中筒靴絕對是不二選擇。利用柔美的裙裝與中性感受的靴子一起穿搭，恰如其分的女人味與個性感讓造型印象感大增。

簡約洋裝 X 中筒靴

延續裙裝與靴子的混搭造型，想更快速地完成時髦穿搭就選擇洋裝吧！一件式的剪裁可以讓秋冬兩季的服裝看起來輕盈許多，搭配上中筒靴露出一小截的腿部肌膚也是一種層次感的表現。

中性襯衫 X 中筒靴

比起洋裝的剪裁，想讓靴子的穿搭個性更加貼近中性且不造作的風格時，建議可以以長版襯衫來搭配。廓型的版型讓穿搭上有更多變化空間，不論是直接單穿靴子或是加上一件寬褲都是能讓造型有層次的簡單方式。

Photo : Adastria, BAYCREW'S, SHIPS

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